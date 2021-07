Die Firma Hohner in den „goldenen Zwanzigern“

„Hohner und die „Roaring Twenties: Das prägende Wirken der zweiten Fabrikantengeneration“ heißt die neueste Publikation des Deutschen Harmonikamuseums, die ab sofort erhältlich ist. Das erste Exemplar der neuen Publikation konnte Museumsleiter und Stadtarchivar Martin Häffner Trossingens neuer Bürgermeisterin Susanne Irion am Montag überreichen.

Überaus reich bebildert, dokumentiert das 84 Seiten starke Heft fast alle Bilder und Texte der gleichnamigen großen Sonderausstellung aus dem Herbst 2020. Coronabedingt musste diese Ausstellung dann aber vorzeitig Mitte Oktober letzten Jahres geschlossen werden. Die Dokumentation, großformatig in DIN A 4 gedruckt, ermöglicht nun allen, die in den wenigen Wochen des Frühherbstes 2020 die Sonderausstellung des Museums im Bau V nicht besuchen konnten, den Besuch sozusagen in aller Ruhe nachzuholen und sich über den phänomenalen Aufstieg der „Firma“ im frühen 20. Jahrhunderts zu informieren.

Vor allem das Kapitel „Hohner und die Kommune - Vom Industriedorf zur Hohner-Stadt“ zeigt, wie die dynamische Entwicklung Trossingens „Stadtwerdung“ beschleunigte. Die Verleihung der Stadtrechte 1927 war genau genommen ein Werk des jungen Direktors Ernst Hohner, fußte aber unmittelbar auf dem Wirken seines Vaters und seiner vier Onkel, also der fünf Gründersöhne.

Mit der neuen Dokumentation des Deutschen Harmonikamuseums ist ein wesentliches Stück Trossinger Stadtgeschichte festgehalten, wobei Bild- und Textquellen wiedergegeben werden.