Die Familie steht im Mittelpunkt

Zum 36. Mal will die Kolpingfamilie am 9. September gemeinsam mit Trossingens Familien auf dem Gauger feiern. In diesem Jahr greift der Familiensonntag einen ganz besonderen Aspekt auf, denn der Erweiterungsbau des Kolpingheims besteht seit 40 Jahren.

Zu dem inzwischen traditionellen Begegnungstag am letzten Tag vor dem Schulbeginn ist die gesamte Bevölkerung eingeladen. „Auf dem Gauger haben wir eine tolle Umgebung für Familien“, sagt die Vorsitzende Andrea Lienhard. Auch der Gottesdienst werde familien- und kindgerecht gestaltet. Das Besondere in diesem Jahr: Martin Jörg und Aaron Pattloch erzählen dabei im Frage-Anwort-Stil die Geschichte des Erweiterungsbaus. Die Eucharistiefeier beginnt um 11 Uhr vor dem Kolpingheim. In der Theresienkirche findet an diesem Sonntag kein Gottesdienst statt. „Wir hoffen, dass die Kirchengemeinde an diesem Sonntag zu uns kommt“, meint Lienhard.

Seit der Familiensonntag 1982 zum ersten Mal stattgefunden hat, gehört der Gottesdienst im Freien dazu, erinnert sich Walter Haas, ehemaliger Vorsitzender und jetzt Leiter der Seniorengruppe. Von Anfang an dabei seien auch die Bläserbuben gewesen, die den Gottesdienst jedes Jahr musikalisch untermalen. Die Idee zum Familiensonntag, so vermutet Walter Haas, geht wohl darauf zurück, dass die Kolpingfamilie dank ihres neuen Domizils am Lehrer-Wilhelm-Weg die Möglichkeit hatte, Feste dort auszurichten. Mit der Zeit wurde die Veranstaltung größer, zum Beispiel startete ein bekannter Landwirt, der mit seinem Pony auf den Gauger kam, das beliebte Ponyreiten.

Am 9. September werden die Bläserbuben erstmals nicht nur den Gottesdienst umrahmen, sondern auch beim anschließenden Frühschoppen zum Mittagessen überleiten. Das Centro Italiano wird mit seinem Pizzawagen vor Ort sein. Nachmittags serviert die Kolpingfamilie Kaffee und Kuchen. Für Kinder bietet die Kolpingsfamilie ab 13 Uhr Ponyreiten, eine Hüpfburg und weitere Spiele an. Zum ersten Mal wird auch Kinderschminken organisiert, und im Rahmen des Erweiterungsbau-Jubiläums findet ein Ballonwettbewerb statt. Für ältere Menschen gibt es einen Fahrdienst um 10.30 Uhr an der Kirche St. Theresia und am Modehaus Weinmann.

In den vergangenen Jahren ist der Familiensonntag stets gut besucht gewesen. „Das Wunderbare am Familiensonntag ist, dass auf dem Gauger nie ein Gefühl von Hektik präsent ist, auch wenn viele Gäste da sind“, meint Lienhard, „es ist einfach eine schöne Gemeinschaft.“ Das Thema Familie hat bei der Kolpingfamilie einen hohen Stellenwert. „Kolping stand schon immer für Familie“, sagt die Vorsitzende, „sie ist unser wichtigstes Gut, was auch die Familienkreise verkörpern.“ In Trossingen gibt es im Moment sechs dieser konfessionsübergreifenden Kreise, die mit Unterstützung der Kolpingfamilie gemeinsam Aktionen organisieren. Dafür steht auch das Kolpingheim mit der großen Spielwiese zur Verfügung.