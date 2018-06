„Die Energiewende ist rückläufig“

Boris Palmer hat am Montagabend einen Vortrag über die Energiewende gehalten. Die Wirtschaftsjunioren des IHK hatten den grünen Oberbürgermeister aus Tübingen in das Trossinger Kesselhaus geholt, um über das Thema zu diskutieren.

„Vor 20 Jahren hieß es, man könne höchstens fünf Prozent erneuerbare Energie haben“, leitete Palmer ein, „heute sind es dreißig und die Lichter sind noch nicht aus“. Diese Behauptungen seien falsch gewesen, „Tatsachen“ der Industrie, die wirtschaftliche Interessen gehabt habe. Der Tübinger Oberbürgermeister nannte Energieunternehmen als Befürworter der „Fünf-Prozent-These“: „Als sie anfingen, wegen der erneuerbaren Energien Verluste zu machen, haben sie gesehen, dass man handeln muss“. Kürzlich forderten die Grünen, ab 2030 keine Benzin- oder Dieselautos mehr zuzulassen. Hier sah Palmer einen Zusammenhang zu den fünf Prozent: „Die Autoindustrie behauptet natürlich, das sei ein Ding der Unmöglichkeit“, so Palmer. Man müsse den Weg des ökologischen Wandels aber früh erkennen und ihn nicht als „grüne Spinnerei“ abstempeln.

Die Bundesregierung habe die lang ersehnte Energiewende nach Fukushima eingeleitet. Allerdings sei die Entwicklung mittlerweile rückläufig: „Merkel behauptet oft Dinge, und macht dann das Gegenteil“, sagte Boris Palmer und ging näher auf seine These ein: „Es passiert nichts mehr, der Übergang zu den erneuerbaren Energien muss endlich stattfinden“, sagte er. Stattdessen setze Deutschland weiterhin auf Kohle, was auch aus finanzieller Sicht fatal sei: „Kohlekraftwerke sind nicht konkurrenzfähig.“ Der Klimavertrag von Paris müsse nicht nur unterschrieben, sondern auch umgesetzt werden: „Wir haben einen langen Ausbaupfad vor uns.“ Die aktuelle Politik sei auch industriefeindlich: „Erneuerbare Energie ist billiger“, erklärte der Oberbürgermeister. Man müsse heute investieren, um in zehn bis 15 Jahren günstigen Strom zu haben. Während Staaten wie China oder die USA investieren würden, stagniere die Entwicklung in Deutschland: „Das ist für einen Industriestaat fatal.“

Ein weiteres Thema sei die Elektromobilität. Hier müsse Deutschland dringend nachlegen, um am Ball zu bleiben: „Tesla hat Erfolg, während deutsche Autobauer die Elektromobilität verpassen“, mahnte Palmer. Die kritische Frage aus dem Publikum, ob E-Mobilität auch für den „kleinen Mann“ bezahlbar sei, klärte Palmer schnell und verwies auf die schnelle Entwicklung der Branche, die Massentauglichkeit würde bald kommen. Zu den Akkus sagte er, dass sie bereits heute gut seien: „Einen Tesla-Akku kriegt man mit der Tesla-Schnellladestation während des Lidl-Einkaufs zu 80 Prozent voll“, so Palmer. Auch hier warnte er erneut die deutschen Autobauer, die noch nicht so weit seien.