Die Blühwiese am Trossinger Mozartplatz ist eingesät

Es ist vollbracht: die Agenda Trossingen hat am Mozartplatz eine Blühwiese eingesät. Zusammen mit Blühwiesenexperte Manfred Kraft wurde das Saatgut mit laut Pressemitteilung „ausschließlich gebietsheimischen Pflanzen ausgesät und angewalzt“. Große und vor allem kleine Helfer hätten engagiert zum Eimer und zur Walze gegriffen und somit den Grundstein für eine artenvielfaltsreiche Heuwiese gelegt. Der Herbst sei der optimale Zeitpunkt zur Anlage einer Blühwiese, da die Niederschläge und der Frost notwendig zur Keimbildung seien. Bis die Blühfläche ihre gesamten Artenreichtum in voller Pracht zeige, werde es „zwei Jahre dauern, da einige Pflanzen im ersten Jahr ihre Blattrosette bilden und die Blüten im zweiten Jahr folgen“. Eine Heuwiese sei pflegeleicht, „es muss nur noch einmal jährlich im Juni gemäht werden“. Nach der Mahd blühe die Wiese erneut. Um den Insekten ausreichend Nahrung und Unterschlupf zu bieten, werde in zwei Abschnitten zeitversetzt mit zwei bis drei Wochen Abstand gemäht. Unter den ausgesäten Blumen befinden sich laut Mitteilung unter anderem Hornklee und mehrere Arten von Glockenblumen, „also Pflanzen, auf die Nahrungsspezialisten unter den Wildbienen zwingend angewiesen sind“. Einige Mitglieder der Agenda legen in ihren Gärten aktuell ebenfalls eine Blühfläche an. Das nächste Agenda-Treffen ist am Donnerstag, 7. Oktober, um 19 Uhr in der „Rose“. „Wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen, sich unter agenda-trossingen@posteo.de anzumelden.“