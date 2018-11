Die besten Auswahlorchester kommen nach Trossingen

Trossingen ist am Freitag und Samstag, 9. und 10. November, Austragungsort des 6. Bundeswettbewerbs für Auswahlorchester. 16 Ensembles der Spitzenklasse aus ganz Deutschland werden dazu in der Musikstadt erwartet.

Die zahlreichen Auftritte bei den Wettbewerben aber auch Eröffnungs- und Abschluss-Konzert bieten dem Publikum musikalische Highlights in den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Der Eintritt ist jeweils frei.

Der Wettbewerb ist in seiner Ausrichtung einzigartig in Deutschland und wird nur alle vier Jahre angeboten. Der 1998 erstmals ausgetragene Bundeswettbewerb für Auswahlorchester findet dieses Jahr zum zweiten Mal in Trossingen statt. Er geht auf eine Initiative von Hans-Walter Berg zurück.

Bei den teilnehmenden Ensembles handelt es sich um vereins- und schulübergreifende überregionale Orchester mit ausgewählten Instrumentalisten aus dem Amateurbereich. In diesen Klangkörpern treffen sich das Jahr über projektweise Talente aus anderen Orchestern zum Musizieren auf deutlich höherem Niveau.

Auch an diesem Wettbewerb gehen allerdings die in der Musikwelt zu beobachtenden Veränderungen nicht spurlos vorüber. Nahmen am fünften Wettbewerb im Jahre 2014 in Siegen noch 28 Orchester teil, sind es diesmal in Trossingen nur noch 16 Ensembles. Nach Einschätzung der BDO sind die Gründe für diesen Rückgang sehr vielschichtig. Sie reichen demnach von „knapper gewordenen Finanzierungsmöglichkeiten der Anreise bis hin zu Generationsumbrüchen in der Besetzung“. Die Veranstalter haben deshalb auch entsprechend reagiert und diesmal aufgrund der logistischen und finanziellen Belastungen für die Orchester auf ein Preisträgerkonzert verzichtet.

So sieht der Zeitplan aus

Den Auftakt des Wettbewerbs mit rund 650 Mitwirkenden bildet am Freitag um 20 Uhr das Eröffnungskonzert im Ernst-Hohner-Konzerthaus mit dem Landesblasorchester Baden- Württemberg und dem Landes-Polizeiorchester. Der Wettbewerb ist samstags an drei Spielorten: Konzerthaus, Bundesakademie und Musikhochschule. Im Konzerthaus stellen sich von 11 bis 14.40 Uhr die Akkordeonorchester den Juroren, von 15 bis 17.40 Uhr sind die Bigbands an der Reihe. Die Blasorchester sind von 9 bis 16.10 Uhr in der Bundesakademie dran. Der einzige teilnehmende Posaunenchor tritt von 11 bis 11.40 Uhr in der Musikhochschule vor die Jury. In der Musikhochschule sind von 14 bis 16.40 Uhr Zupforchester und Gitarrenorchester zu hören. Die Abschlussveranstaltung mit Bekanntgabe der Ergebnisse findet um 20 Uhr im Konzerthaus statt.

Aktiv mit dabei ist das Orchester Hohnerklang, dessen Mitglieder nicht nur das Abschlusskonzert bestreiten, sondern auch zusammen mit den Trossinger Bläserbuben für das leibliche Wohl der Gäste sorgen.

Überhaupt sind zahlreiche der Musikszene zugehörige Trossinger in den Wettbewerb eingebunden.