109 Jahre! Älteste Trossingerin feiert Geburtstag

Elfriede Lorenz feiert am 10. November ihren 109. Geburtstag. Damit ist sie bereits seit einigen Jahren die älteste Bürgerin von Trossingen.

„Sie ist so weit noch sehr beweglich“, erzählt ihr Sohn Klaus-Jürgen Lorenz. Mit ihrem Rollator ist sie noch selbstständig im Wohnbereich des Seniorenzentrums Bethel unterwegs. Zudem freut sie sich über den regelmäßigen Besuch ihres Sohnes Klaus-Jürgen Lorenz und ihrer Schwiegertochter Eicke.

Noch immer Interesse am Tagesgeschehen

So erfährt sie auch alle Neuigkeiten. Bis vor einigen Jahren hat sie noch täglich die „Trossinger Zeitung“ und die „Bruchsaler Rundschau“, eine Zeitung aus ihrer Heimat gelesen. Da sie nicht mehr so gut sieht, berichtet ihr Sohn ihr nun von den wichtigsten Themen.

Klaus-Jürgen Lorenz freut sich, dass seine Mutter bis ins hohe Alter noch so fit ist. „Sie zieht sich auch jeden Morgen alleine an. Hilfe braucht sie nur bei den Strümpfen“, so der 77-Jährige.

Schon immer bescheiden

Große Wünsche zum Geburtstag hat Elfriede Lorenz nicht. Sohn und Schwiegertochter versorgen sie mit allem, was sie braucht. „Und bescheiden war meine Mutter schon immer“, sagt Klaus-Jürgen Lorenz.

Elfriede Lorenz wurde am 10. November 1913 in Heidelheim bei Bruchsal im Kreis Karlsruhe geboren. Zu ihrem 100. Geburtstag gratulierte ihr Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit einer Ehrenurkunde.