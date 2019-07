Von „Mama Muh“ über Bibi Blocksberg bis „Mia an Me“: Ein reger Handel hat vor Kurzem beim Bücherflohmarkt der Kellenbachschule in Schura geherrscht.

Alle Schüler hatten kurz vor den Ferien die Gelegenheit, ausgelesene oder vielleicht auch ungeliebte Bücher weiterzugeben und sich günstig mit neuem Lesestoff einzudecken. Ein fröhlich-bunter Handel entstand unter dem Vordach vor dem Schuleingang, in der Aula und in den Gängen vor den Klassenzimmern. Wie ein Flickenteppich sahen die vielen bunten Decken aus, auf denen die Schüler der Kellenbachschule ihre Angbots-Bücher ausgebreitet hatten.

Während die Erstklässler noch eher zurückhaltend agierten, waren die Großen schon sehr routiniert und geschäftstüchtig dabei, ihre Bücher anzupreisen und auch zu handeln. An einem Stand versprach zum Beispiel ein Plakat, beim Kauf von fünf Büchern, gäbe es ein Knicklicht dazu.

Auch die Eltern waren zu dieser Veranstaltung eingeladen und erhöhten die Umsätze. Manche Kinder konnten es auch gar nicht abwarten, gleich in ihrem neu erworbenen Buch zu stöbern.

Stolz zeigte Finja aus der 3. Klasse ihr beiden Comic-Taschenbücher, welche sie gekauft hat. „Dafür habe ich fast eine ganze Kiste voll Bücher verkauft,“ strahlte Finja. Viertklässlerin Katharina hatte ein „Hexe Lilli“-Buch erstanden. „Ich habe sogar ein Rätselbuch gefunden.“

Jonas, ebenfalls aus der vierten Klasse, hatte leider nichts gefunden. „Ist nicht schlimm, dafür habe ich mit meinem Bruder Timo ganz viele Bücher verkauft,“ sah es Jonas positiv.

Die scheidende Rektorin Carolin Koffner freute sehr über das rege Treiben in ihrer Schule. „Wir machen etwa alle zwei Jahre einen Bücherflohmarkt, da sich bei den Kindern so immer ein kleiner Vorrat ansammelt. Dies dient vor allem der Leseförderung in allen Klassenstufen und es ist doch besonders sinnvoll, sich vor den Ferien noch einmal mit spannenden und neuen Büchern einzudecken“, sagte sie. „Wir erhoffen uns davon, dass die Kinder zum Lesen animiert werden. Gleichzeitig wird beim Kaufen und Verkaufen auch der Umgang mit Geld geübt.“