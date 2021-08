Deutsches Harmonikamuseum feiert den Herbst der Jubiläen

Das Deutsche Harmonikamuseum feiert im Herbst gleich zwei Jubiläen. Diese geben die Themen für die neue Saison vor. Zum einen wird der Bau V 100 Jahre alt, zum anderen steht der 125. Geburtstag der „Marine Band“ an.

„100 Jahre Bau V, zur Entwicklung des Hohner-Areals“: Unter diesem Titel ist ab Sonntag, 12. September, die neue Sonderausstellung zu sehen. Sie widmet sich nicht nur dem riesenhaften ehemaligen Produktionsgebäude „Bau V“, in dessen Untergeschoss sich das Museum befindet. Das architektonisch eindrucksvolle Hohner-Areal wird insgesamt thematisiert. In den Jahrzehnten um 1900 entwickelte sich hier im Herzen Trossingens das Stammwerk des Hohner-Imperiums.

Ein Rahmenprogramm, das auch Außenführungen durch das Hohner-Areal beinhaltet, wird die bis 24. Oktober laufende Sonderausstellung „100 Jahre Bau V, zur Entwicklung des Hohner-Areals“ergänzen.

Am 12. September finden auch der Tag des offenen Denkmals und das Museums-Jubiläumsfest statt. Gleich nach der Eröffnung um 11 Uhr – mit Fabriksirenenklang – wird ein Programm mit unterschiedlichen Führungen durch das historische Firmenareal starten. Dabei gibt es Einblicke in die unterschiedlich neu genutzten ehemaligen Firmen- und Privatgebäude, etwa in die frisch sanierte Hohner-Villa oder in die zum Hotel umgestalteten Backsteingebäude „A“ und „B“. Stadtarchivar Martin Häffner und sein Team werden bei den 30- bis 45-minütigen Rundgängen auch weniger bekannte Details zu Geschichte und Architektur der Gebäude im und am Hohner-Areal erläutern.

Parallel zum Führungsprogramm wird das Deutsche Harmonikamuseum im „Bau V“ mit seiner neuen Sonderausstellung „100 Jahre Bau V, zur Entwicklung des Hohner-Areals“ geöffnet sein.

Im Fabrikhof selbst spielt die Live-Musik.Je nach pandemiebedingten Auflagen wird hier mit einem Museumsfest das Jubiläum „30 Jahre Deutsches Harmonikamuseum“ zünftig gefeiert. Die Institution wurde tatsächlich genau am 12. September 1991 eröffnet. Das Musikprogramm auf der Bühne am Bau V startet gegen 11.45 Uhr (nach Ende der ersten Arealführungen). Unter anderem spielen das Blues-Duo Tim Lothar und Holger „Hobo“ Daub aus Dänemark/Hamburg und der bühnenerfahrene Akkordeon-Profi Ralf Brendle aus Herneberg, aber ebenso die versierten Amateure vom Harmonikaclub Seitingen-Oberflacht und der Trossinger Bäckermeister Daniel Link auf seiner Steirischen.

Die „Marine Band“, populärste Mundharmonika aller Zeiten, wird 125. Der „VW-Käfer der Mundharmonikas“ wird genutzt von beinahe allen namhaften Blues-, Folk- und Country- Harpspielern. Rund um das Jubiläum des Hohner-Modells „Marine Band“ plant das Deutsche Harmonikamuseum für den Spätherbst einige Aktivitäten. Im Mittelpunkt wird ein Jubiläumskonzert mit Steve Baker und Band stehen, das am Sonntag, 7. November, in der Kulturfabrik Kesselhaus im historischen Hohner-Areal in Trossingen gegeben wird.

Steve Baker, über die Szene hinaus bekannter Virtuose und Dozent, ist Garant für eine tolle Konzertmatinee und wird mit seiner Band „The LiveWires“ im Kesselhaus ordentlich „einheizen“; dort, wo in direkter Umgebung Abermillionen von Hohner-Mundharmonikas produziert wurden.

Mit dem Live-Event am 7. November wird gleichzeitig eine passende Sonderausstellung des Harmonikamuseums eröffnet: „125 Jahre Marine Band – die populärste Mundharmonika der Welt und die Frühgeschichte des Blues“.