Deutsch-Namibischer Hilfsfonds hofft auf Unterstützung für die Ärmsten

Der Deutsch-Namibische Hilfsfonds, der seinen Sitz in Trossingen hat, versucht während der Corona-Krise verstärkt Hilfe zu leisten. Denn Namibia hat nicht nur mit der Pandemie zu kämpfen, sondern auch mit einer außergewöhnlichen Dürre.

„Die Corona-Pandemie, aber auch die Wetterkapriolen mit einer der schlimmsten Dürren im Süden des Landes, setzen dem Land zu“, berichtet Georg Quandt, Vorsitzender des Hilfsfonds, über die derzeitige Lage in Namibia. Anja Rohwer, die in Namibia als Ansprechpartnerin für den Trossinger Verein tätig ist, hat einen Lagebericht verfasst.

„Aufgrund der steigenden Covid-19-Infektionszahlen hat der namibische Präsident unserem Land den Ausnahmezustand auferlegt, der bis zu sechs Monate dauert, um die Bürger zu schützen“, so Rohwer. Doch nicht nur die Bedrohung durch das Virus stellt für die Menschen eine große Belastung dar. „Darüber hinaus ist dies das zweite Mal, dass Namibia innerhalb von zwölf Monaten den Ausnahmezustand erklärt hat. Der erste Grund ist auf die größte Dürre des Jahrhunderts zurückzuführen.“ Immerhin habe es nun innerhalb der letzten drei Monate geregnet, so dass es zumindest hier eine Entspannung gebe, so Rohwer weiter.

Doch die Corona-Regelungen, der weggebrochene Tourismus und die damit verbundene steigende Arbeitslosigkeit belasten die Menschen stark. „Die Lodges und Gästeunterkünfte gaben bekannt, dass fast alle Buchungen storniert wurden, was auch bedeutet, dass lokale Einkommen Namibias in Bezug afu die Unterbringung oder den Verkauf von Kunsthandwerk drastisch sinkt“, so der Bericht weiter. „Wir alle sind in eine schwierige Situation geraten“, sagt Rohwer und wirft einen Blick auf die Menschen, die noch härter von der Pandemie getroffen sind. „Die wahren Namibier ohne fließendes Wasser, ohne Elektrizität, die in einer unhygienischen Umgebung leben zum Überleben - in der Hoffnung, nicht mit diesem Virus infiziert zu werden.“

Auch Hilfsprojekte, die von dem Deutsch-Namibischen Hilfsfonds unterstützt werden, können derzeit nur eingeschränkt arbeiten. Ein Projekt, in dem 15 Frauen mit der Herstellung von Schmuck einen bescheidenen Lebensunterhalt verdienen, kann wegen des bestehenden Reiseverbots nichts mehr umsetzen. Die Frauen haben, so Rohwer, derzeit kein Einkommen. Ähnlich geht es einer Gruppe von Frauen, die seit 30 Jahren traditionelle Stickarbeiten herstellen und in Windhoek und Swakopmund verkaufen.

Nicht viel besser sieht es bei der Suppenküche des Hilfsfonds aus. Da ein Versammlungsverbot für mehr als 50 Menschen in Namibia herrscht, musst die karitative Einrichtung ihre Arbeit einstellen. „Das bedeutet, dass mehr als 200 Kinder keine zuverlässige Mahlzeit mehr haben“, so der Bericht weiter. Immerhin einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es. Seit einiger Zeit werden nun Lebensmittelpakete an die Kinder ausgeteilt.

Noch härter scheint das „Orlini House of Safety“ getroffen zu sein. Hier werden verwaiste Kinder mit HIV untergebracht und versorgt. Die Einrichtung ist nun seit Wochen in der Selbstisolation. „Derzeit leben alle in der Unsicherheit, ob sie noch gepflegt werden können“, berichtet Anja Rohwer. Ein Mangel an Windeln und Babynahrung wäre für die Einrichtung verheerend.

Der Appelle der deutschstämmigen Namibierin ist fast flehend: „Verständlicherweise befinden wir uns derzeit in einer Situation, in der jeder von uns wirtschaftlich betroffen ist. Ich bitte Sie, diejenigen nicht zu vergessen, die unsere Hilfe brauchen, diejenigen, die nichts haben, aber so viel brauchen. In Zeiten wie diesen dürfen wir die schutzbedürftigen Mitglieder der Gesellschaft nicht außer Acht lassen, den sie sind dem größten Risiko ausgesetzt.“