Deutsch-Namibischer Hilfsfonds engagiert sich gegen Hungersnot

Der Deutsch-Namibische Hilfsfonds mit Sitz in Trossingen engagiert seit Frühjahr in zwei lokalen Bereichen für die Linderung der Hungernot in Namibia.

Zum einen im Siedlungsgebiet Swakopmund vor den Toren der Stadt; inmitten der Namib-Wüste und in der Hanganeni-Schule im gleichen Ort. Die monatliche Last, die es für die Mitglieder zu stemmen gilt, sind rund 20 000 namibische Dollar. Zum anderen wird die gleiche Summe in der Landeshauptstadt und Partnerstadt Windhoek in der Aam Deen Dee-Schule im Vorort Katutura investiert.

Logistik und Transport der Nahrungsmittel organisieren vor Ort in Swakopmund Anja Rohwer und in der Landeshauptstadt das Ehepaar Björn Graf Finck von Finckenstein und Christine Gräfin Finck von Finckenstein. Seit Januar 2021 bis zunächst 30. Juni wird die Hilfe in vollem Umfang verlängert, wie der Hilfsfonds ankündigt.

Ein zweites Standbein sind die Sachspenden nach Namibia, so unter anderem Sonnenschutzbrillen für Kinder in den Abteilungen der Kliniken und für Kinderärzte.

Der Strickclub vom großen Heuberg in Böttingen wird von Ursula Dressler geleitet. Mehrere Frauen aus der ganzen Umgebung stellen unermüdlich Schlafdecken für die Kinder in den Hütten der Ärmsten, denn Betten gibt es nicht: Geschlafen wird auf dem gestampften Lehmboden.

Derzeit bereitet der Transport der Strickwaren wegen der Corona-Pandemie noch Probleme mit der Luftfracht. Björn Graf Finck von Finckenstein will sich deswegen mit dem neu gewählten Bürgermeister von Windhoek zusammensetzen, um einen Erlaubnisschein für den Zoll zu erreichen. Er habe, so der Hilfsfonds, beste Kontakte zur Stadt, denn er war nach der Staatsgründung erster Bürgermeister von Windhoek. Bis heute unterstützt er den Hilfsfonds aus Trossingen.