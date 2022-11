Deshalb war die Trossinger Feuerwehr gleich zweimal gefordert

Einige Trossinger werden sich gefragt haben, warum am Montagnachmittag mehrere Feuerwehrautos zum Rathaus rasten. Grund war eine Brandmeldung der benachbarten Musikhochschule. Die Feuerwehr wurde gegen 14.30 Uhr alarmiert, vier Fahrzeuge mit 16 Wehrleuten fuhren los. Musikstudierende verließen sicherheitshalber das Gebäude. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Wie sich herausstellte, hatte eine Brandmeldenanlage ausgelöst - bei Arbeiten an der Lüftungsanlage in einem Hörsaal. Teile der Musikhochschule werden derzeit saniert.

Um 16 Uhr mussten die Feuerwehrleute ein zweites Mal ausrücken. Mit drei Fahrzeugen und 20 Personen ging es in die Friedensstraße. Ein Anrufer glaubte, hier Gas gerochen zu haben. Vor Ort führte die Feuerwehr mit dem Energieversorger zusammen Messungen durch. Die Einsatzkräfte konnten aber kein Gasleck feststellen und rückten daher wieder ab.