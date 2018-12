Der Weihnachtstreff in Schura

Von Deutsche Presse-Agentur

Loben, bis der Arzt kommt: Im schwäbischen Memmingen war eine 42-jährige Frau nach dem Weihnachtsbrauch „Christbaumloben“ so betrunken, dass sie vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau in der Nacht zum Mittwoch nach dem ausgiebigen Lob des Christbaums eines Nachbarn nach Hause gehen, als sie auf dem Weg das Gleichgewicht verlor und gegen einen parkenden Pkw stürzte. Bei dem Aufprall verletzte sich die Betrunkene so stark, dass sie bewusstlos wurde.