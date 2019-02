„Der Verein sind wir alle“

Hoffnung auf frischen Wind: Die Tennisabteilung der TG Schura hat sich am vergangenen Freitag zu ihrere Abteilungsversammlung getroffen. Verstärkt durch zwei Jugendliche, wird das Führungsteam nun im Schnitt jünger. und wählte dabei auch ihre Vorstandschaft.

Gewählt wurden als Schriftführer Anke Grudno sowie Jugendmitglied Nick Pinna, Rainer Weißhaar wurde erneut zum stellvertretenden Abteilungsleiter gewählt, ebenso wiedergewählt wurde Michael Kübler als Sportwart. Hinzu kommen Günther Rapp sowie Yannis Vosseler.

Vorsitzende Miriam Gruler konnte auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr blicken. Zum Schnuppertag kamen mehr Teilnehmer als erwartet, trotzdem gab es keine Vereinseintritte. „Dennoch halte ich das Schnuppertraining für einen guten Weg, um Mitglieder zu gewinnen“, meint Miriam Gruler. Auch die Vereinsmeisterschaften und Jugendvereinsmeisterschaften mit Vereinstag wurden ausgetragen. „Das Highlight war wohl das 125-jährige Vereinsjubiläum – der Cocktailstand wurde sehr gut angenommen und brachte einen guten Erlös“, so Gruler.

Jugend leistet großen Beitrag

Nicht nur die zahlreichen Erwachsenen und langjährigen Mitglieder leisteten Großes für den Verein, sondern auch die Jugendlichen, so die Vorsitzende. „Als Jugendwartin macht es mich unendlich stolz, wenn ich sehe, dass sich unsere Jugendlichen immer mehr aktiv ins Vereinsleben einbringen“, so Larissa Link in ihrem Bericht.

Vergangenes Jahr setzten die Vereinsmitglieder die Tennishütte instand. Auch hier halfen die Jugendlichen tatkräftig mit. „Tolle Arbeit, Jungs!“, lobt Larissa Link. Auch sie weiß: „Auf die Mischung kommt es an. Das Jahr war eine gute Abwechslung zwischen Spaß und Ernst.“

Aus der Vorstandschaft ausgetreten sind Ute Vosseler, die Schriftführerin war, und ehemaliger Beisitzer Georg Banzhaf, der auch Platzwart war. Miriam Gruler findet dankende Worte: „Du hast uns die schönste Tennisanlage weit und breit beschert.“ Ute Vosseler „war eine große Stütze bei unseren Wirtsdiensten.“

Vorsitzende Miriam Gruler hofft, „dass wir das Jahr 2019 meistern werden. Der Verein sind wir alle“, betont sie. Sorge, dass es an Engagement der Mitglieder mangeln könne, hat sie nicht. Kein Wunder, hatte sich die Tennisabteilung an diesem Abend ein Mal mehr als aktive Gruppe präsentiert, die ihren Lieblingssport auch in Zukunft mit viel Einsatz und Freude betreiben wird.