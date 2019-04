Der Trossinger Achter-Rat hat’s drauf

Der erste Durchlauf des Projekts Achter-Rat in Trossingen kann durchweg als erfolgreich gewertet werden. Am Montagabend stellten die Jugendlichen ihre Ergebnisse dem Gemeinderat vor. Bürgermeister und Räte zeigten sich beeindruckt, die Ideen der Achtklässler werden in konkreten Arbeitsgruppen münden.

„Da steckt viel Arbeit drin und die Ergebnisse sind sehr schlüssig“, sagte Lisa Nottmeyer, Leiterin des Stadtjugendreferats, zu Beginn der Vorstellung. Die Jugendlichen, allesamt Achtklässler, hatten in den vergangenen Monaten an Ideen gearbeitet, wie sie sich in die Kommunalpolitik einbringen wollen. Themen wie die Müllvermeidung, die Verschönerung des Stadtbilds, Umweltschutz, Kino und Kultur, ein Hallenbad, Sicherheit, aber auch die Kommunalpolitik selbst oder eine bessere Vernetzung der Schüler untereinander, standen auf ihrer Agenda.

Die Jungen und Mädchen, die professionell ihre Ergebnisse präsentierten, setzen in vielen Punkten auf ihre eigene Leistungsbereitschaft. So wollen sie zum Beispiel Müllsammelaktionen organisieren, selbst aktiv werden, um öffentliche Bereiche zu bepflanzen und hoffen darauf, durch Patenschaften von Gemeinderäten Fürsprecher zu gewinnen, wenn sie Themen weiter ausarbeiten möchten.

Die Fraktionen waren voll des Lobes. Gustav Betzler (Freie Wähler) hoffte, dass auch die Gemeinderäte von den Patenschaften profitieren könnten: „Wenn mal ein Jugendthema im Gemeinderat ist, dann wäre es hilfreichh, wenn wir Patenkinder einladen könnten, um Fragen zu stellen.“ Die Idee kam sowohl bei den Jugendlichen, als auch bei den anderen Fraktionen gut an.

Lob von allen Seiten

Als „sehr realitätsbezogen“ lobte auch Susanne Reinhardt-Klotz (OGL) die Arbeit der Jugendlichen. Dass „viel mehr rausgekommen ist, als ich erwartet hatte“, räumte Clemens Henn (CDU) ein. „Ihr habt Euch auf die Themen beschränkt, die ihr wirklich bearbeiten könnt“, sagte er. Dieter Görlich (SPD) zeigte sich erfreut, dass alle vier weiterführenden Schulen „sich auf Augenhöhe präsentieren konnten“. Die Kritik der Schüler, dass die Radwege nicht bis zu den Schulen reichen, griff Werner Dressler (Freie Wähler) auf. „Da ist ein riesiger Stillstand bei uns eingekehrt“, übte er Selbstkritik. „Wir dürfen nicht so blauäugig sein, dass wir ein gesamtstädtisches Konzept erarbeiten können.“ Aber bereits eine Verbesserung in Teilen sei wertvoll. Seine Nachfrage, warum sich die Arbeitsgruppe „Fast Food“ aufgelöst hatte, beantwortete Nottmeyer: „Die Jugendlichen haben sich mit Experten getroffen.“ Dabei seien Grenzen aufgezeigt worden. „So war klar, dass der Gemeinderat oder der Bürgermeister nicht unmittelbar die sind, die umsetzten können, ob ein Fast-Food-Laden kommt oder nicht.“

Willy Walter von der FDP wollten den Schülern noch einen weiteren Schwerpunkt mit auf den Weg geben: „Mir fehlt der Bereich Wirtschaft und Soziales.“ Dadurch sollten die Schüler, so seine Idee, auf das Arbetisleben vorbereitet werden. Doch Bürgermeister Clemens Maier sprang den Jungen und Mädchen bei. „Die Jugendlichen haben sich die Themen selbst gewählt. Es ist nicht der Ansatz, dass wir ihnen Themen vorgeben.“ So sei es aber durchaus möglich, dass diese Aspekte vom nächsten Achterrat aufgegriffen würden. Ob das Projekt im kommenden Schuljahr fortgeführt werde, zeige sich in den nächsten Wochen im Auswertungsgespräch mit den Schulen, so Nottmeyer.

Die erarbeiteten Konzepte sollten nicht im Sande verlaufen, betonte die Stadtjugendreferentin. Vielmehr gehe es jetzt darum, eine schulübergreifende SMV (Schülermitverwaltung) auf die Beine zu stellen, um daraus Arbeitsgruppen zu gründen. Diese könnten sich dann, unterstützt von Stadt und Rat, an die Umsetzung der Ideen machen.