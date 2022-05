Der Troase-Sommer startet mit Tag der offenen Tür

Auch wenn es in diesem Jahr ein wenig länger gedauert hat, am Donnerstag, 26. Mai, hat das Naturbad Troase den Saisonstart mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Die Corona-Auflagen aus den letzten zwei Jahren gehören der Vergangenheit an, nur eine aktuelle Lücke beim Personal bringt einen kleinen Wermutstropfen mit sich. Aber auch hier zeichne sich eine Lösung ab, wie die Stadtverwaltung Trossingen in einer Pressemitteilung ankündigt.

„Wir freuen uns wirklich sehr, dass die Troase wieder ganz normal öffnen, die Karten vor Ort gekauft und alle Attraktionen einbezogen werden können“, sagt Badleiter Benjamin Leibinger. Lediglich bei den Öffnungszeiten laufe noch nicht alles rund. Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann dazu: „Wir sind seit Monaten auf der Suche nach einem Fachangestellten für Bäderbetriebe. Aktuell läuft ein Auswahlverfahren und wir hoffen, bald einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin in der Troase begrüßen zu können.“ Bis dahin sind die Öffnungszeiten von 11 bis 20 Uhr. „Wir wissen, dass das für die Frühschwimmer eine spürbare Einschränkung darstellt und bitten sie um Verständnis. Aber wir müssen mit den Personalstunden haushalten, so dass wir zumindest die besucherstärksten Stunden abdecken können“, so Sulzmann weiter.

Und auch wenn alle Corona-Auflagen hinfällig geworden sind, so bleibe eine Neuerung aus den vergangenen zwei Sommern erhalten. „Es hat sich gezeigt, dass viele Besucher das Schwimmen im Ringverkehr als sehr angenehm empfunden haben. Was eigentlich dazu gedacht war, Corona-Abstände einzuhalten, wurde so gut angenommen, dass wir es auch in Zukunft auf einer Bahn anbieten werden“, so Badleiter Benjamin Leibinger.

Die Saison, so die Stadtverwaltung, soll mindestens bis zum Ende der Sommerferien am 11. September dauern. „Wenn der Sommer länger durchhält, halten wir das Schwimmbad auch gerne länger offen“, kündigt Ralf Sulzmann an.