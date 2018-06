Der Staubsauger wirkt am Altar Wunder

Während sonst in der Kirche St. Theresia besinnliche Ruhe herrscht, hat am Freitag Staubsauger-Lärm eben diese durchbrochen. Den ganzen Vormittag über haben Gemeindemitglieder unter der Regie und Mesner Klaus Petruschke das Gotteshaus geputzt. Da die meisten schon seit vielen Jahren am jährlichen Reinigungstermin teilnehmen, waren viele Worte nicht nötig.

„Wir verteilen zu Beginn die Aufgaben und dann legt jeder auch schon los“, sagt der Mesner. Während die einen mit Glasreiniger den Flecken an den großen bunten Kirchenfenster zu Leibe rücken, kümmert sich eine Helferin um die Kirchenbänke. „Die müssen einfach mal grundgereinigt werden“, sagt Klaus Petruschke. „Sie werden ständig angefasst, da sammeln sich Schmutz und Bakterien auf dem Holz an.“ Deshalb wird auch nicht einfach geputzt, sondern gleich auch desinfiziert. „Das ist nachher alles wieder wunderbar sauber“, freut sich der Mesner, der auch als Hausmeister für das Gemeindehaus und den Kindergarten St. Josef zuständig ist.

Die meiste Kirchen-Putzerfahrung an diesem Tag hat Lothar Thoma. Er ist schon seit 32 Jahren mit dabei, wenn einmal mit Jahr der Pfarrer im Gemeindebrief zum Putztag aufruft. „Alles aus Stein muss nur abgestaubt werden“, erklärt er. Notfalls hilft auch der Staubsauger, um aus den Vertiefungen der Reliefs auch die letzten Staubkörner heraus zu holen. So sind Altar und Taufbecken schnell gereinigt.

Ein bisschen mehr Aufwand ist bei den Polstern der Kirchenbänke nötig. Jedes einzelne muss abgesaugt und hartnäckigere Flecken mit einem feuchten Tuch bekämpft werden. Die meiste Arbeit hatte Klaus Petruschke jedoch vor einigen Jahren mit dem Glockenturm: „Da lagen tote Tauben und jede Menge Kot herum.“ Als Mann der Tat schreckte ihn der Anblick aber nicht: „Ich habe mir einen Schutzanzug, Handschuhe und Gehörschutz angezogen und dann war das schnell erledigt.“ Der Schutz für die Ohren war übrigens nötig, weil die Kirchenglocken regelmäßig läuten und es dann im Glockenturm mächtig laut wird.

Gegen groben Dreck mussten die Helfer in der Kirche auf jeden Fall nicht anputzen. „Ich putze ja regelmäßig hier und deshalb ist hier eine Grundsauberkeit drin“, sagt Klaus Petruschke. Beim gemeinsamen Putztag geht es deshalb eher um die Details und „solche Sachen, die man Zuhause auch nicht wöchentlich“, sagt der Mesner. „Zum Beispiel den Boden versiegeln.“ Denn dafür braucht er freie Bahn. „Dann darf eben mal drei Tage lang keiner drüber laufen.“

Nach rund fünf Stunden des Putzens waren die fleißigen Helfer mit ihrer Arbeit fertig. „Jetzt gibt es erst Fleischkäs-Brötchen und Kuchen für alle“, verkündete Klaus Petruschke.