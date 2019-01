Der Spaßfaktor bleibt hoch

Um eine Zugfahrt durchführen zu können, benötigt der Freundeskreis der Trossinger Eisenbahn einige Posten, um einen reibungslosen Betrieb der Museumsbahn sicherzustellen.

„Im Grunde ist der Betrieb mit drei Personen möglich“, sagt Stefan Ade. Sie belegen drei Posten: Lokführer, dann der Fahrdienstleiter und der Zugführer. Der Fahrdienstleiter sorgt dafür, dass der Ringzug für die Museumsbahn auf die Seite gefahren wird und nach den Fahrten entsprechend wieder bereitgestellt wird. „Den Zugführer würden wir im Grunde aus betrieblicher Sicht nicht benötigen“, fügt Ade hinzu. „Wir setzen ihn zum Rangieren unseres Zuges ein.“

Gunnar Zemlin ist heute dieser Zugführer. Er macht gerade seine Ausbildung „aus reinem Hobby“, so Gunnar Zemlin. „Meine Aufgaben sind es, den Fahrtbericht zu schreiben und die tatsächliche Abfahrt und Ankunft des Zuges an den beiden Bahnhöfen zu dokumentieren“, erläutert er seine Tabelle auf seinem Klemmbrett. Außerdem muss Zemlin die Bremshundertstel angeben. Sie sind ein Verhältnis aus Gesamtgewicht des Zuges inklusive Ladung oder Passagiere und dem Bremsgewicht, welches angibt, welche Masse ein Wagen oder eine Lok abbremsen kann. „Zur Sicherheit muss dies alles festgeschrieben sein, falls etwas schief geht“ erklärt Zemlin.

Gunnar Zemlin hat sichtlich Spaß an seiner Arbeit. Das ist auch Stefan Ade wichtig: „Ich möchte den Spaßfaktor immer hochhalten, es muss klar sein, dass das hier alles freiwillig ist“, betont er. Es brauche eine Balance zwischen „Wir sollten mal“ und „Wir dürfen mal“.

Kaum Mitstreiter aus Trossingen

Dass dies Ade gelingt, zeigt sich an den motivierten Mithelfern jedes Mal aufs Neue. Der Freundeskreis zählt 100 aktive und passive Mitglieder, „die Zahl bleibt stabil“, weiß Ade. Was ihm zu denken gibt ist, „dass jedoch kaum ein Trossinger dabei ist – fast alle kommen sie aus der Umgebung, einer unserer Lokführer sogar aus Stuttgart“, so Stefan Ade. „Ich finde eigentlich schon, dass sich die Trossinger selbst auch um ihr Bähnle kümmern sollten“, so Ade weiter.

100 Mitglieder mag zwar viel klingen, „aber wenn wir irgendwann auf Gegenwind stoßen, haben wir mit dieser Menge eher schlechte Durchsetzungschancen“, befürchtet er. Doch momentan läuft es gut, aber mehr Leute kann der Freundeskreis gut vertragen.

Die Mitglieder würden älter werden, so heißt es von einem Kollegen von Stefan Ade. Lokführer und Fahrdienstleiter kann der Verein immer gut gebrauchen.