Der neue Sanitärtrakt steht

Wenn die Troase im Mai in die neue Saison startet, steht er endlich: Der neue Sanitärbau, auf den das Naturbad zwei Sommer hat warten müssen. Auch der Eingang hat einen neuen Anstrich erhalten.

2017 und 2018 musste sich die Troase mit Duschcontainern behelfen. Während die Frauen in den Herrentrakt umzogen, nutzten die Männer die beiden Dusch- und Toilettencontainer. „Wir sind froh, dass das neue Gebäude für die kommende Saison nun fertiggestellt ist und die Nutzung normal weitergehen kann“, sagt Stadtsprecherin Susan Sauter.

Schließlich war die Containerlösung mit einigen Einschränkungen einhergegangen. „Der Kioskbetreiber ,TroGastro KG’ musste ein Stück seiner bewirteten Außenfläche für die Container hergeben, was nun nicht mehr nötig sein wird“, meint Susan Sauter. „Außerdem freuen wir uns sehr über die Aufwertung des sowieso schon attraktiven Naturbades.“

Bäderleiter Benjamin Leibinger geht davon aus, dass die Troase Mitte Mai öffnen wird. „Wie jedes Jahr findet dann mit dem Förderverein zusammen ein großes Eröffnungsfest statt“, sagt er.

Das neue Umkleidegebäude hat eine Nutzfläche von rund 150 Quadratmetern. Darin untergebracht sind die Dusch- und WC-Räume für Herren und Damen mit jeweils fünf Duschen und fünf WC-Kabinen. Im Bereich dazwischen liegt der neutrale Umkleidebereich mit 14 Umkleiden und den Spinden. Das Gebäude wurde als reine Holzkonstruktion errichtet und mit Fassadentafeln verkleidet, in Kombination mit einer offenen Lattenkonstruktion, wodurch eine ständige Durchlüftung der Nassräume gewährleistet wird.

Bodenplatte verzögerte die Bauarbeiten

Die Gesamtkosten für das Ersatzgebäude liegen bei 600 000 Euro. In diesen Kosten seien auch die Mietgebühren für die Ersatzcontainer enthalten, so Susan Sauter, sowie der Abbruch des alten Gebäudes und die Umbauarbeiten im bestehenden Gebäude, in dem der behindertengerechte Duschbereich liegt.

Dass die männlichen Badegäste so lange in Containern duschen und sich umziehen mussten, lag an der Bodenplatte: Eigentlich sollte das Naturbad schon im Mai 2018 mit einem neuen Dusch- und Umkleidegebäude in die Saison starten. Dann aber stellte sich bei den Bauarbeiten heraus, dass die Bodenplatte des bisherigen Damenumkleidetrakts kaputt war. Ein Teil davon bestand aus morschem Holz. Zunächst tat sich die Stadt schwer, Handwerker zu finden, die eine neue Bodenplatte bauen. Zeit kostete nach dem Einbetonieren der Platte vor allem deren Trocknung.