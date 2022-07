Der Mozartplatz erblüht bienenfreundlich

Letzten Herbst hat die Agenda Trossingen auf dem Mozartplatz eine Blühwiese ausgesät. Nun zeigt sich die erste Farbenpracht. Vorwiegend rote Mohn- und blaue Kornblumen verwandeln den unscheinbaren Mozartplatz in ein buntes Blütenmeer. Die ganze Vielfalt der ausgesäten Arten zeigt sich erst noch in den folgenden Jahren, da einige Arten noch nicht im ersten Jahr blühen. Dennoch ist die Blühwiese bereits jetzt ein Insektenmagnet, es summt und brummt und ist eine bunte Abwechslung zum zuvor eintönigen Rasen. Eine Blühwiese wird nur ein bis zwei Mal jährlich gemäht. Das Mähgut wird abgetragen, damit der Boden nicht zusätzlich gedüngt und die Artenvielfalt begünstigt wird. Am Samstag, 23. Juli, um 10 Uhr findet die Blühwiesemahd statt und zwar von Hand mit der Sense. Die Agenda lädt zum Mitmachen oder Zuschauen ein. Gerhard Brummer zeigt, wie das Mähen mit der Sense funktioniert. Ob Groß oder Klein – jeder, der möchte darf helfen und gern einen Rechen mitbringen.