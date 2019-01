Der Motorsport- und Touringclub hat 2019 viel vor

Ein attraktives Jahresprogramm präsentierte der Motorsport- und Touringclub (MTC) Trossingen des ADAC seinen Mitgliedern in der Jahresversammlung. Getreu seiner Leitlinie, für jeden etwas dabei zu haben, legte er den Schwerpunkt neben monatlichen Aktionen auf die alle 14 Tage stattfindenden Sonntagmorgenfrühschoppen und Clubabende am Freitag.

Diese finden im Clubheim auf dem Vereinsgelände statt und fördern das gegenseitige Kennenlernen und den Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Vorsitzender Markus Heizmann hob nach einjähriger Vakanz einen dreitägigen Ausflug nach Saalbach-Hinterklemm und den Dauerberner Clubmeisterschaften als zwei von mehreren Höhepunkten hervor.

Clubmeisterschaft in sechs Disziplinen

2019 bestehen die Clubmeisterschaften, die über das ganze Jahr verteilt sind, aus sechs Disziplinen. Neu dabei ist ein Geschicklichkeitsfahren mit dem PKW beim Vereinsheim. Zu den anderen Disziplinen zählen das Dartspiel, das Schießen, das Bogenschießen, Boule und Kegeln.

Der MTC beteiligt als Ortsgruppe des ADAC mit rund acht Helfern an der Oldtimerrallye die vom 17. bis 18. Mai von Freudenstadt nach Freudenstadt führt. Einsatzbereich entlang der Rallyestrecke ist Schramberg.

Damit sich die 162 Mitglieder wohl fühlen, sind sie ab und an zu Arbeitsdiensten eingeladen, in denen es darum geht, das Vereinsgelände in Schuss zu halten. In diesem Jahr soll das Vereinsheim eine Neuerung erfahren und erhält das von vielen sehnlichst erwartete Vordach am Eingang.

Sommerfest, Boule- und Auto-Turnier

Die Einladung zum Wintergrillen ist für den 23. Februar vorgesehen, ein Kegelabend, der als erste Disziplin die Clubmeisterschaft eröffneten wird, steigt am 30. März. Dem Dart-Turnier im April folgen im Mai eine Tagesausfahrt und der in der Bevölkerung beliebte und inzwischen 23. MTC-Vatertagshock. Bogenschießen im Juni, ein Sommerfest im Juli, das Boule-Turnier und der Familiensonntag mit Auto-Turnier im September bereichern das Sommerprogramm.

Ein Fondueabend läutet Ende Oktober die Wintersaison ein. Eine Abendwanderung im November und die Jahresschlussfeier mit Clubmeister-Ehrung beenden das Jahr.

In gutem Zustand war die Kasse, weshalb die Entlastung eine reine Formsache war.