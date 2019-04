Der Lieblingsschriftstellerin ganz nah

Die Trossinger Liter-aturtage haben bewiesen, dass sie eine gelungene Ergänzung zum bisher-igen kulturellen Angebot innerhalb der Musikstadt sind. Denn auch bei der Abschlussveranstaltung „Autoren erzählen“ am Donnerstagvormittag war der Besucherandrang groß.

Der Buchladen „Morys Hofbuchhandlung“ hatte zum Treffen mit drei Trossinger Autoren eingeladen. Die Besucher konnten mit Elke Reinauer und Lena Muskat, die beide jüngst jeweils ihr erstes Buch veröffentlicht haben, genauso ins Gespräch kommen wie mit Profi-Autorin Elisabeth Büchle. Ziel war es, „nicht die Bücher selbst, sondern die Menschen dahinter, vorzustellen“, sagte Margarete Schmitz von „Mory’s Hofbuchhandlung“.

„Sie sind wirklich eine Trossingerin?“, fragte ein Fan von Elisabeth Büchle die Erfolgsautorin voller Begeisterung. Und als sich dann auch noch herausstellte, dass der Großvater Büchles der ehemalige Schuhmacher der Fragenstellerin war, war das Eis endgültig gebrochen. Büchle berichtete bereitwillig davon, wie aufwändig die Recherche für einen ihrer Historienromane sein kann: „Das dauert manchmal länger als das Schreiben selbst und dann verwendet man nur einen kleinen Teil davon für das Buch.“ Dass sie derzeit trotzdem wieder an einem historischen Roman arbeitet, verriet sie ebenfalls, um welches Thema er sich dreht, allerdings nicht. Ziemlichen Eindruck machte es bei den Zuhörern, als Büchle von ihrem Arbeitsalltag berichtete. „Ich lese beim Frühstück, was ich am Vortag geschrieben habe. Dann schreibe ich mindestens fünf bis sechs Stunden.“

Am Anfang ihrer schriftstellerischen Laufbahn stehen noch Lena Muskat und Elke Reinauer. Muskat arbeitet hauptberuflich im Rettungsdienst. Und auch wenn sie nicht täglich über Stunden an ihren Büchern arbeiten kann, so liegt der Nachfolgeband zu ihrem Erstlingswerk „Halbwesen - Diener zweier Welten“ bereits beim Verlag und wird vermutlich Ende des Jahres erscheinen. „Woher nehmen Sie nur die Ideen?“, fragte eine Besucherin, beeindruckt von der Fantasiewelt, die die junge Autorin erschaffen hat. „Ich höre viel Musik. In einem Lied hieß es 'Schau mir in meine Augen, dann siehst Du meine Dämonen.’ Das fand ich spannend und aus diesem Satz formte ich meine Geschichte“, so Muskat.

Provokante Fragen als Einstieg

Ideen, wie der Einstieg ins Schreiben leichter fallen könnte, hatte auch Elke Reinauer mit dabei. „So oft sagen Menschen, die gerne lesen, dass sie auch gerne schreiben würden“, so ihre Erfahrung. Deshalb bot sie an diesem Vormittag eine kleine Schreibwerkstatt an. Die Besucher konnten Zettel ziehen, auf denen Fragen wie „Worüber wirst du dir in zehn Jahren Sorgen machen?“ standen. Ein Frage, die tief schürfen und den Anstoß für einen Text geben kann. Diese Art des kreativen Schreibens hat sie in Kanada, wo sei einige Zeit gelebt hat, kennen gelernt. Ihr Roman „Deine Stimme in meinen Träumen“, den sie unter dem Namen Joanna Martin veröffentlicht hat, spielt eben dort.

Die intensiven Gespräche zwischen den drei Autorinnen und den Besuchern dauerten noch lange an. Ganz zur Freude von Ralf Sorg, Leiter der Stadtbücherei, und Margarete Schmitz. Denn sie waren sich einig: Nächstes Jahr werden die Literaturtage fortgesetzt. An Unterstützung mangelte es nicht, denn auch das Kommunale Kino und das Kulturbüro SüdWest hatten sich an der neuen Reihe beteiligt.