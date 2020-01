Der Klimawandel ist in aller Munde - auch bei der Volkshochschule

Das neue VHS-Programm liegt am Mittwoch der Wochenzeitschrift „Südfinder“ bei und wird kreisweit an alle Haushalte verteilt. Ferner liegt es in den VHS-Geschäftsstellen und in den Rathäusern aus. Auch online unter www.vhs-tuttlingen.de ist das gesamte Kursangebot ersichtlich.

Wer eine Pressemitteilung so schreiben möchte, dass sie bei den Redaktionen möglichst ungekürzt in der Zeitung landet, kann das von der Redaktionsleiterin Sabine Felker-Henn lernen. In Zusammenarbeit mit der Trossinger Zeitung vermittelt sie die Grundlagen der Pressearbeit in Vereinen und Co und gibt Tipps und Tricks für gelungene Ankündigungen oder Pressemitteilungen. Besonders geeignet ist das mehr als zweistündige Abendseminar für Pressewarte oder Personen, die eine freie Mitarbeit anstreben. Eine Gebühr wird für diese Veranstaltung nicht erhoben, aber eine Anmeldung ist erforderlich. Das Abendseminar findet statt am Donnerstag, 18. Juni, von 18.30 bis 20.45 in der Volkshochschule Trossingen, Jakob-Hohner-Platz 1, Raum 302. (mai)