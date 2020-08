Der Kilbemarkt fällt aus

Der traditionelle Trossinger Kilbemarkt fällt aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Dies teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Eine Großveranstaltung mit mehreren tausend Besuchern könne in Zeiten, in der soziale Kontakte und persönliche Begegnungen minimiert werden sollten, nicht verantwortbar durchgeführt werden, so die Stadt: „Die Ansteckungsgefahr für die Gäste wäre viel zu groß.“

Auch gelte das in der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg verhängte Veranstaltungsverbot mit über 500 Teilnehmenden bis einschließlich 31. Oktober 2020. Mit lediglich 500 Besuchern wäre der Kilbemarkt aber nach Ansicht der Stadt „schlichtweg nicht durchführbar und auch nicht attraktiv“.

Die Stadt stellt allerdings in Aussicht, dass anstelle des Kilbemarkts ein verkaufsoffener Sonntag, wenn auch in deutlich kleinerem Stil, stattfinden könnte - sofern sich die Lage in einigen Wochen“ deutlich zum Besseren verändern und größere Veranstaltungen wider Erwarten wieder möglich sein“ sollten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Stadt hoffe dazu auf positive Signale der Politik, die für solch einen verkaufsoffenen Sonntag die rechtlichen Voraussetzungen schaffen müsste.

„Wir möchten uns für die zahlreichen Anmeldungen von Markthändlern und die Teilnahmebereitschaft unserer örtlichen Vereine herzlich bedanken und hoffen, dass der Kilbemarkt im kommenden Jahr wieder wie gewohnt stattfinden kann“, schreibt die Stadtverwaltung abschließend.

Auf dem Krämermarkt verkaufen jedes Jahr zahlreiche Händler ihre Waren, während die örtlichen Vereine für Speisen und Getränke sorgen.