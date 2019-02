Der Kühlschrank als Lebensretter

Der Trossinger Ortsseniorenrat will in diesem Jahr ein neues Projekt auf den Weg bringen. Mit Notfalldosen sollen sich Senioren, aber auch jüngere Menschen, in medizinischen Ausnahmesituationen absichern können. Bei der Mitgliederversammlung kam die Idee gut an. Ebenfalls auf positive Resonanz stieß das Vorhaben des Vorstandsteams, den Ausflug zum 20-jährigen Bestehen zur Hälfte aus der Vereinskasse zu finanzieren.

Der Trossinger Ortsseniorenrat, der kein eigenes Vereinsheim besitzt, traf sich am am Montagnachmittag im Altenzentrum Dr.-Karl-Hohner-Heim. Denn die rührigen Senioren sind sowohl dort als auch im Bethel gern gesehene Gäste und können jeweils die Infrastruktur nutzen.

Gerhard Appenzeller, Vorsitzender des Ortsseniorenrats, sieht positiv in die Zukunft des Vereins. „Im vergangenen Jahr hatten wir über 500 Teilnehmer an unseren Veranstaltungen und Ausflügen“, unterstrich er die Bedeutung der Gruppe für die älteren Trossinger. So gibt es fast jeden Monat einen Programmpunkt, seien es Beratung zu altersspezifischen Themen oder Ausflüge und Besichtigungen. „Immer aktuell ist die Frage, wie Senioren möglichst lange in ihrem Haus bleiben können“, so Appenzellers Erfahrung. Der Ortsseniorenrat lege deshalb ein besonderes Augenmerk auf dieses Thema. Mit dem Einkaufsbus, der Senioren ein Mal pro Woche zum Einkaufen fährt oder Essen auf Rädern werde versucht, alte Menschen in diesem Punkt zu unterstützen. „Bei Essen auf Rädern suchen wir derzeit nach weiteren Fahrern“, sagte Appenzeller und richtete den Appell an die Anwesenden, sich auf diesem Gebiet vielleicht zu engagieren.

Die positiven Zahlen setzten sich auch beim Kassenbericht von Willi Kratt fort. Weil die Ausgaben im vergangenen Jahr nur bei rund 1000 Euro lagen, sei die Kasse gut gefüllt. Deshalb sei das Vorstandsteam auf die Idee gekommen, die Teilnehmer des Ausflugs zum 20-jährigen Jubiläum finanziell zu entlasten. „Wir wollen, dass niemand wegen der Kosten darauf verzichten muss“, so Appenzeller. So übernimmt der Verein die Hälfte der Kosten für die Fahrt nach Friedrichshafen. Dort besuchen die Trossinger Senioren den ehemaligen Trossinger Bürgermeister und heutigen Landrat des Bodenseekreis, Lothar Wölfle.

Johannes Jäger vom Seniorenrat Rottweil stellte in der Mitgliederversammlung die Idee der Notfalldose vor. „Im Notfall muss ees schnell gehen und dan nkann es entscheidend sein ob der Notarzt rechtzeitig erfährt, welche Vorerkrankungen vorliegen und welche Medikamente der Patient nimmt“, so Jäger. Ein Aufkleber an der Haustür würde die Retter auf die Dose, die im Kühlschrank gelagert wird, hinweisen. „Zur Dose gehört ein Formular, in das man alles wichtige eintragen kann“, so der Rottweiler. Die Helfer erführen so au feinen Blick alle relavanten Informationen. „Man kann auch eintragen, ob man Haustiere hat und wer sie versorgen kann“, zählte er weiter auf. Ebenfalls eingetragen werden kann, ob andere Menschen auf die Versorgung durch den Patienten angewiesen sind.

Warum die Dose im Kühlschrank stehen soll? „Jeder hat einen und z finden ist er auch leicht“, brachte Jäger es auf den Punkt. Dei Frage, ob er bereits von Notfällen gehört habe, bei denen die Dose genutzt wurde, verneinte der Referent. Doch von medizinischem Personal habe er schon oft gehört, wie sinnvoll die Dose mit den Informationsblatt sei.

Weil der Rottweiler Seniorenrat einen Sponsor für den Kauf der Dosen hat, kostet dort eine 1,50 Euro. Für Trossingen seien solche Details noch nicht gelärt, so Appenzeller. Doch Bürgermeister Clemens Maier gab er eine Idee mit auf den Weg: „Zum Besuch zum 80. Geburtstag können Sie in Zukunft eine Notfalldose als Geschenk mitbringen.“ Maier zeigte sich dieser Idee gegenüber offen.