Der Flächenfraß bedroht Trossinger Landwirte

Dort, wo neue Baugebiete entstehen, gehen häufig landwirtschaftliche Flächen verloren. Den Verlust von wertvoller Nutzflächen kritisierte jüngst Andreas Koch vom Löhlenbühlhof im Trossinger Gemeinderat. Im Gespräch mit der „Trossinger Zeitung“ spricht der Landwirt über die Existenzgefährdung seiner Berufsgruppe.

Den Anstoss zur öffentlichen Diskussion hatte Stadtrat Wolfgang Schoch (CDU) gemacht. In der Gemeinderatssitzung hatte er Bürgermeister Clemens Maier darauf angesprochen, dass sich die Trossinger Landwirte über den wachsenden Flächenverbrauch Sorgen machten. Dass Bürgermeister Clemens Maier die Vorwürfe, die Stadt würde den Landwirten zu wenig Planungssicherheit ermöglichen, abschmetterte, ärgert Andreas Koch.

„Wir werden verdrängt“, bringt der Besitzer des Löhlebühlhofs seine Sorge auf den Punkt. Denn mit jedem neuen Baugebiet, das die Stadt ausweist, gingen Ackerflächen verloren. „Bei Albblick I und II waren wir jedes Mal betroffen“, sagt er. Doch es gehe ihm nicht um seinen Hof allein. „Die Flächen sind endlich.“ Unter den Landwirten entstünde ein Verdrängungswettbewerb. Denn wer an einer Stelle seine Pacht verliere, müsse an anderer Stelle neue Flächen finden. Weil es aber kein neues Ackerland gibt, stünden die sechs Trossinger Haupterwerbslandwirte im direkter Konkurrenz. „Das nimmt Dimensionen an, die extrem Existenzgefährdent sind“, wählt der Landwirt drastische Worte.

„Milch und Brot kommen nicht von irgendwo her“, betont er die Bedeutung der Landwirtschaft für die Ernährungssicherheit. Weil der Wettbewerb um die Flächen immer größer werde, stiegen auch die Pachtpreise. „Wenn wir aber in einen neuen Stall investieren, dann brauchne wir über 20 oder 30 Jahre Planungssicherheit“, betont Koch. Schließlich müsse die Finanzierung zurückgezahlt werden.

Eben diese Planungssicherheit sieht Bürgermeister Maier gegeben. In den Gebieten Albblick I und II habe über Jahrzehnte eine Planungssicherheit bestanden, so das Stadtoberhaupt. Doch Koch hat Sorge, dass sich Trossingen in Richtung Norden noch weiter ausdehenen könnte. Diese Bedenken konnte Maier ihm auch nicht nehmen. Denn „wir haben enormen Druck auf dem Wohnungsmarkt“, betonte er. Eine Selbstbegrenzung sei deshalb nicht von vornerein möglich. Derzeit stünden 100 Bauplatz-Interessierte auf der städtischen Warteliste, zeigte Maier auf.

Doch nicht nur der Verlust des Ackerlandes schmerzt den Bauern. „Der Bezug der Menschen zur Landwirtschaft ist verloren gegangen“, sagt er. Bringe er zum Beispiel Gülle auf einem Feld in der Nähe eines Neubaugebiets aus, beschwerten sich die Anwohner über den Geruch. „Ich bin sogar schon beschimpft worden“, bedauert er.

Dass „eine Stadt Wachstum braucht“, das will Koch gar nicht bestreiten. „Aber man muss uns als Landwirte einbeziehen. Es muss ein Miteinander sein.“ Kaufe die Stadt Pachtflächen auf, würden die Landwirte oft zu kurzfristig davon erfahren. Und selbst bei einem längeren Vorlauf „wird uns das einfach diktiert“. „Wenn Äcker verkauft werden, hat die Stadt immer ein Vorkaufsrecht“, sagt er und ergänzt: „Da haben wir keine Chance, selbst zu kaufen.“

An manchen Tagen kommt bei Andreas Koch der Frust hoch, doch „Landwirt zu sein, ist eine Herzensangelegenheit für mich“, unterstreicht er seine Leidenschaft für diesen Beruf. Umso mehr hofft er, dass „eine Gesamtlösung gefunden wird“, mit der alle gut leben können.

EB für Albblick: Dort, wo vor wenigen Jahren Äcker und Wiesen waren, stehen nun Einfamilienhäuser. Und der Bauboom geht weiter.