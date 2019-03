Der „Ermöglicher“ der Musikhochschule

Prof. Christian Fischer, der neue Rektor der Hochschule für Musik in Trossingen, sprüht vor Ideen. Er möchte die Trossinger und die Hochschule enger zusammen bringen. Wie dies gelingen soll und warum er fordert, dass sich die Studenten im politischen Diskurs nicht hinter ihren Patituren verstecken, darüber hat sich unsere Redakteurin Sabine Felker mit ihm unterhalten.

Sie waren 17 Jahre an der Hochschule für Musik in Leipzig tätig, später an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen. Beides Städte, in denen das Studentenleben pulsiert. Davon kann in der Kleinstadt Trossingen keine Rede sein. Fällt Ihnen die Umstellung schwer?

Ich freue mich riesig auf die Arbeit hier und bin gespannt, die Stadt und die Region in ihrer Schönheit und in ihren Angeboten kennenzulernen. Vielleicht werde ich manche kulturelle Angebote vermissen, die ich aus Leipzig oder Tübingen kenne. Aber Ich kann ja nach Stuttgart, Zürich oder Basel ins Theater oder Museum fahren, wenn´s mal sein muss. Für mich ist es viel wichtiger, dass meine Arbeit hier vorort insgesamt befriedigend ist. Und dafür bin ich hier in Trossingen und an dieser wunderbaren Hochschule sehr optimistisch.

Als die Trossinger Hochschule 2013 bei der Landesregierung zur Disposition stand, zeigte sich, wie wichtig den Menschen in der Region die Einrichtung ist. Der Zusammenschluss zwischen den Kommunen, der Industrie und der Kulturszene war enorm. Das war sicher ein wichtiger Faktor zur Rettung des Standorts. Doch ein Freundeskreis will gepflegt werden...

Das hat mich tatsächlich sehr überrascht wie groß und stark das Netzwerk der Hochschule und der Rückhalt in der Region ist. Ich werde viel Zeit für die Pflege dieses Netzwerks aufbringen, in Villingen-Schwenningen, Furtwangen, Konstanz oder Freiburg unterwegs sein. Aber ich werde auch unsere Partneruniversität in Shanghai besuchen.

Viele Aufgaben werden durch das Rektorenamt von selbst vorgegeben. Aber natürlich haben Sie auch Gestaltungsspielraum. Was möchten Sie zuerst angehen?

Das Team-Building des neuen Rektorats steht zunächst weit vorne an. Ich habe durch den scheidenden Interim-Rektor Hampel eine wunderbare Einarbeitung erfahren. Glücklicherweise wird Prorektor Wagenhäuser noch zwei Jahre im Amt bleiben und sich um die internationale Zusammenarbeit und Kooperationen kümmern. Das Amt der zweiten Prorektorin, die schwerpunktmäßig für die künstlerische Praxis zuständig sein soll, wird derzeit gerade besetzt. Und zusätzlich möchte ich einen dritten Prorektor berufen lassen, der sich um den Bereich Studium und Lehre kümmern soll. Ich selbst werde in allen Bereichen beratend aktiv sein, überwiegend aber mit dem Netzwerken, der Gremienarbeit oder auch Großprojekten beschäftigt sein.

Haben Sie da bereits konkrete Ideen?

Für das Sommersemester steht ein großes Monteverdi-Bühnenprojekt an, das im Rahmen des ersten Opernschultreffens der baden-württembergischen Musikhochschulen im Juni auch in Stuttgart gezeigt wird. Die Planungen dazu liefen bereits, als ich meine ersten Gespräche in Trossingen führte, aber ich habe noch einen Impuls dazu gegeben: Mir schien es wichtig, dass das neue Trossinger Profil mit dem Landeszentrum Musik-Design-Performance bei diesem Projekt sichtbar wird. Die Kolleginnen und Kollegen des Landeszentrums arbeiten derzeit an Ideen für ein digitales Bühnenbild.

Ich selber arbeite gerne interdisziplinär und habe früher bei meinen Chorprojekten mit Bildenden Künstlern, Schauspielern, Regisseuren oder Puppenspielern zusammengearbeitet. Die Trossinger Hochschule ist ja auch sehr kreativ unterwegs, wenn man zum Beispiel an das Projekt Open Source Guitars, die Musikdesigner oder die Music & Movement-Studierenden denkt.

Glauben Sie, Sie werden all Ihre Ideen umsetzen können?

Man wird immer an Grenzen des Machbaren stoßen. Ich möchte aber nicht als ein „Old School“-Manager alles kontrollieren und von oben nach unten bestimmen. Ich sehe meine Aufgabe eher als die eines Ermöglichers und Vermittlers. Wenn alles gut läuft, dann kann sich eine solche Hochschule zu einem Inkubator, einem Ideen-Brutkasten entwickeln, in welchem man sich gegenseitig bei Projekten befeuert und kreativ zusammenarbeitet. So etwas ist an einer kleineren Hochschule wie der Trossinger leichter möglich als an einer großen.

Studierende und alteingesessene Trossinger treffen selten aufeinander. Die Hochschule ist zwar mitten in der Stadt, erscheint vielen aber als abgeschlossener Raum, als Rückzugsort der Musikinteressierten. Wie könnte es gelingen, Trossingen tatsächlich zu einer lebendigen Hochschulstadt zu machen?

Tatsächlich würde ich die Musikhochschule im städtischen Raum gerne hörbarer und sichtbarer machen. Wie können wir zu den Trossingern gehen oder sie zu uns locken, frage ich mich zur Zeit.

Gerne würde ich den blauen Gebäudeteil, der an der Hauptstraße liegt, abends mit digitalen Projektionen bespielen, die ein wenig von dem verraten, womit man sich in der Hochschule beschäftigt. Ab Ende Mai werden wir vor der Hochschule für zirka acht Wochen eine Jurte aufbauen, in der die Bürger in einer Art „Klangdom“ Musik oder Lesungen lauschen können.

Grundsätzlich wünsche ich mir aber auch, dass sich die Studierenden für das Leben um sie herum, für gesellschaftliche Fragestellungen interessieren. Musikstudenten sind oft stark auf ihr Studium fokussiert. Sie haben sich ja in einem harten Auswahlverfahren gegen viele Mitbewerber durchsetzen müssen und arbeiten daher meist hart an sich und ihrer Karriere. Ich meine, sie dürfen sich nicht nur hinter ihren Partituren verstecken, sondern müssen sich auch fürs die Tagespolitik interessieren. Der russisch-deutsche Pianist Igor Levit, der manchmal vor seinen Konzerten persönliche politische Statements abgibt, ist für mich da ein großes Vorbild.

Zu Beginn haben wir uns über die vieldiskutierte Verkleinerung oder gar Schließung der Musikhochschule unterhalten. Glauben Sie, ein ähnlicher Vorstoß der Landesregierung ist in den nächsten Jahren erneut zu befürchten?

Das glaube ich wirklich nicht. Die Kehrtwendung der Wissenschaftsministerin damals war ja eklatant. Bei meinem Antrittsbesuch im Ministerium neulich habe ich die Frage auch gestellt und dort eine klare Absage zu solchen Ideen erhalten. Das ist auch für die in Stuttgart jetzt Geschichte.

In der nächsten Zeit wird der Hochschulfinanzierungsvertrag mit dem Finanzministerium neu verhandelt. Hauptthema für uns wird dabei die Verstetigung der Stellen des Landeszentrums sein, die momentan noch befristet sind. Erfreulich ist, dass es, anders als zunächst in 2013, einen klaren Schulterschluss der fünf baden-württembergischen Musikhochschulen gibt. Aus den damaligen Diskussionen ist die Trossinger Hochschule gestärkt hervorgegangen, auch finanziell. Jetzt gilt es, dies zu sichern und eine gute Grundlage für eine engagierte und profilierte Ausbildungsarbeit der nächsten Dekade zu schaffen. Ich bin da zuversichtlich.