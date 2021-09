Der Einzelunterricht bei Susi bringt Trossinger Gymnasiasten voran

Über 50 Schüler haben in den letzten beiden Wochen der Sommerferien im Gymnasium 75 Kurse belegt, in denen sie in 20 Klassenzimmern von 20 Oberstufenschülerinnen und -schülern unterrichtet und für das nun beginnende Schuljahr fit gemacht worden sind: Das Förderprojekt Susi am Gymnasium Trossingen wird von Jahr zu Jahr beliebter.

„Susi“ steht für „Schüler unterrichten Schüler-Initiative“, denn den Unterricht übernehmen Oberstufenschüler, die vor den Sommerferien eine Susi-Fortbildung mit pädagogischen Tipps bekommen haben. Parallel zur „Sommerschule“ laufen auch wieder die Lernbrücken, freiwillige Lern- und Förderkurse, die das Kultusministerium Baden-Württemberg initiiert hat.

Durch das Engagement der Oberstufenschülerinnen und -schüler wird es möglich, Einzelunterricht zu erteilen, was – so zeigen es die bisher gesammelten Rückmeldungen – bei den unterrichteten Schülerinnen und Schülern gut ankommt: So würde man „deutlich mehr verstehen“ und auch selbst mehr zu Wort kommen.

Die gute Wirkung des Susi-Unterrichts bestätigt auch Sommerschüler Albert Popa, der im nun beginnenden Schuljahr in die 6a kommt: „Mit dem Lockdown war es schwer“, sagt er, wobei er vor allem die Videokonferenzen gehasst hat. Der Einzelunterricht bei Susi sei dagegen „wie ein Freizeitpark“. „Ich lerne viel“, sagt Albert und auch die Stimmung im Susi-Unterricht würde er „mit 1 benoten“.

Aber auch die Oberstufenschülerinnen und -schüler selbst profitieren davon, einmal „die Seiten zu wechseln“ und den Unterricht aus der Lehrerperspektive zu erleben. Vielleicht, so hofft Jose Antonio Martin de Rios, der Vorsitzende des Fördervereins des Gymnasiums Trossingen, könnte dieses „Praktikum“ den einen oder die andere dazu bewegen, selbst einmal den Leherberuf zu ergreifen. Von den diesjährigen Abiturienten hätten sich immerhin zwei Susi-Lehrer für ein Lehramtsstudium entschieden, weiß Magdalena Körber, die zusammen mit ihrer Kollegin Regina Klein das Förderprojekt am Gymnasium organisiert und betreut.

Schulleiter Markus Eisele ist sehr dankbar, dass die beiden Kolleginnen wieder in bewährter Weise die Organisation übernommen haben, hat doch die Schulleitung gerade in der Zeit kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs jede Menge Arbeit.

Auch wenn sich viele Firmen in diesem Jahr „sehr bedeckt gehalten“ hätten, wie Markus Eisele es ausdrückt, ist es dank Spendern und Sponsoren wieder gelungen, den teilnehmenden Schülern einen Teil der Gebühren für die Kurse zu erlassen. Statt der regulären 120 Euro für einen Kurs zahlen die Teilnehmenden nur 80 Euro.

Die größte Einzelspende kam dabei vom Förderverein des Gymnasiums, der über 1000 Euro zuschießen konnte. „Das Beispiel zeigt, wie wichtig die Mitwirkung im Förderverien ist“, macht Vorsitzender de Rios weiteren Eltern Mut, sich im Verein zu engagieren. Auch Rektor Eisele betont die Bedeutung des Fördervereins: „Als öffentliches Organ dürfen wir keine Spenden annehmen. Hier ist der Föärderverein eine große Unterstützung. Es gibt einen erheblichen Strauß an Themen, die wir nur dank des Fördervereins abdecken können.“

Die Volksbank Trossingen war mit 300 Euro dabei, die Kreissparkasse mit 150 Euro. (Letztere hatte dem Förderverein aber schon anlässlich des KSK-Jubiläums 2000 Euro gespendet.)

Seit Susi 2008 von der ehemaligen Lehrerin Claudia Schädler ins Leben gerufen wurde, ist die Zahl der lernenden Schüler stetig gestiegen von Anfangs 30 auf jetzt über 50.