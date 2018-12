„Der Brief war harsch“

Über das neue Schulzentrum, das in den nächsten vier Jahren entstehen soll, diskutiert der Trossinger Gemeinderat meist hinter verschlossener Tür, also nicht-öffentlicher Sitzung. Ein Brandbrief, der nun von den Rektoren der Löhr- und Realschule sowie des Gymnasiums verschickt wurde, lässt nun ein Zerwürfnis zwischen den Schulen auf der einen Seite und der Stadtverwaltung als Schulträger auf der anderen Seite vermuten.

In dem dreiseitigen Brief, den die Schulleiter gemeinsam verfasst und an die Stadtverwaltung und die Gemeinderäte verschickt haben, ist viel Frust zu spüren. Der aktuelle Entwurf des Schulzentrums stelle „gegenüber den pädagogischen Erfordernissen der Schulen eine sehr grenzwertige Kompromisslösung dar. Die Praxistauglichkeit des Vorhabens“ werde nun „ganz in Frage gestellt“.

Gleich zu Beginn des Schreibens stellen die Schulleiter die geplante Ganztagsbetreuung, die ein Grund für den Bau des Schulzentrums ist, in Frage. „Wir weisen mit Nachdruck darauf hin, dass sowohl Realschule, als auch Gymnasium den Antrag zur Einrichtung einer Ganztagsschule in offener Angebotsform beim Regierungspräsidium Freiburg nur dann stellen, wenn der Schulträger ausreichend personelle Ressourcen für die Ganztagesbetreuung bereit stellt“, so das Schreiben. „Ein auf Sparflamme realisierter 'Bau der kleinsten Nenner’ wird von vornherein zum Scheitern verurteilt sein.“ Wolle die Stadt den Bau auf ein Minimum reduzieren, sei „sie besser beraten, es gleich sein zu lassen“, so die Rektoren weiter.

Zehn Punkte führen Eisele, Finsterle und Kohler an. Unter anderem müsse die Mediathek mit dem Selbstlernzentrum größer als geplant gebaut werden, es seien Büros für das Personal der Ganztagsbetreuung nötig, es fehle ein Garderobenbereich für die Ganztagsschüler genauso wie an Spiel-, Bewegungs- und Sportflächen.

„Desolater Zustand“

Doch nicht nur in Sachen Schulzentrum und Ganztagsbetreuung kranke es. In ihrem Schreiben betonen die drei Unterzeichner, dass sich die Löhrschule in einem „desolaten Zustand“ befindet, die Realschule dringend einen größeren Pausenhof brauche und das Gymnasium „erhebliche Bereiche“ aufweise, die „dringend einer Kernsanierung bedürfen“. Außerdem falle das „völlige Fehlen von zumutbaren Schüleraufenthaltsbereichen ins Gewicht“. Die Gymnasiasten, die oft den ganzen Tag an der Schule verbringen, müssten dafür Flure und Treppenhäuser nutzen, deren „attraktivere Möblierung durch die Brandschutzbedingungen nahezu unmöglich gemacht“ werde.

Im Wettkampf um Schüler mit Schulen aus der Region seien die Trossinger Schulen in Zukunft im Hintertreffen, so die Rektoren abschließend.

Bürgermeister Clemens Maier, äußerte sich auf Nachfrage der Trossinger Zeitung knapp zu dem Schreiben. „Der Brief war harsch“, sagt er, betont aber auch, dass er den Brief inhaltlich nicht bewerten wolle. Das Schreiben sei an ihn und den Gemeinderat gegangen und damit nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen.

Dennoch betont er, dass der Stadt natürlich daran gelegen sei, dass die Schulen mit dem Neubau gut arbeiten könnten. Die Planungen seien bereits vor einem Jahr mit den Rektoren abgestimmt gewesen, an einem Konflikt mit den Schulen sei ihm nicht gelegen. Doch „größer können wir uns das Schulzentrum nicht leisten“, so Maier.

Einige der Forderungen seien ohnehin bereits im aktuellen Plan vorgesehen. Über den Rest, so zeigt er sich optimistisch, würden sich alle Beteiligten auch noch einig werden.