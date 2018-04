Der alte ist auch der neue Titelträger

Jörg Schlenker wird seinen Titel bei den offenen Schach-Stadtmeisterschaften von Trossingen verteidigen. Nach seinem achten Sieg in der achten Runde ist er nicht mehr einzuholen. Seine Verfolger Alexander Günter und Klaus Bräunlin trennten sich im direkten Duell nach 84 Zügen remis.

Das Unentschieden der Verfolger brachte dem Donaueschinger den vorzeitigen Sieg. Auch der Vizemeistertitel dürfte dem Tuttlinger Alexander Günter sicher sein. Spannend wird der Kampf um Platz drei, für den wohl zunächst die beiden Villingern Hans-Joachim Dittmar und Klaus Bräunlin in Frage kommen.

Dittmar bezwang den Trossinger Yonko Georgiev, als sein durchgepreschter b-Bauer duch Umwandlungsdrohung Figurengewinn erzwang. Pech hatte Turnierleiter Bernd Blanke, der sich gegen den Rottweiler Favoriten Boris Zeldin glänzend hielt, dann aber in gleichwertiger Stellung einen Springer einstellte. An seinem 65. Geburtstag erspielte sich Norbert Bengsch gegen die vielen schwachen Bauern seines Tuttlinger Vereinskameraden Norbert Müller klare Vorteile. Er fand aber nicht den Zugang zu den klaffenden Löchern in der weißen Stellung und gab Remis.

Ein schönes Matt gelang Erich Munz gegen Uwe Katholnig (beide Trossingen). Am „vergifteten Springer“ von Munz verschluckte sich Katholnig. Seine dadurch abgelenkte Dame ermöglichte Munz die entscheidende Attacke auf den schwarzen König mit Dame und zwei Türmen. Lohn des Siegs: Munz darf Jörg Schlenker in der Schlussrunde herausfordern.

Gut begann Thomas Nasz (Trossingen) gegen Thomas Schaumann (Villingen-Schwenningen) in der französischen Vorstoßvariante. Doch anstatt seine Entwicklung voranzutreiben, suchte er bereits im neunten Zug Verwicklungen im Zentrum. Das kostete ihn einen Bauern. Verzweifelt suchte er sein Heil in einem Rochade-Opferangriff, den Schaumann aber parierte und schließlich die Dame von Nasz einsperrte. In ausgeglichener Stellung patzte Franz Urban (Trossingen) und stellte im 29. Zug einen Läufer ein. Der Spaichinger Walter Blauditschek sackte den vollen Punkt ein.

Ergebnisse Runde 8: Schlenker – Pfriender 1:0, Bräunlin – Günter 0,5:0,5, Georgiev – Dittmar 0:1, Zeldin – Blanke 1:0, Müller – Bengsch 0,5:0,5, Munz – Katholnig 1:0, Rummler – Winz 1:0, Nasz – Schaumann 0:1, Blauditschek – Urban 1:0. Spielfrei: Schrade. Hinter dem Führungstrio Schlenker (8 Punkte), Günter (6,5) und Bräunlin (5,5) folgen in der Tabelle Dittmar und Zeldin mit jeweils fünf Punkten vor Munz und Müller (4,5).