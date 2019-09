Den Unterricht aufbrechen

Das Gymnasium Trossingen trägt den Titel, eine „MINT-freundliche Schule“ zu sein. Praxisnähe soll in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gefördert werden. Wie praxisorientierter Unterricht aussehen kann, zeigte jüngst Physiklehrer Konstantin Ott, der mit seiner Klasse 8b im Schulhaus unterwegs war, um in realen, am Alltag orientierten Szenarien Durchschnittsgeschwindigkeiten zu bestimmen.

„Mit einfachen Hilfsmitteln konnten die Schüler dabei eigene Szenarien entwickeln, haben experimentiert und ihr im Unterricht erworbenes Wissen zur Geschwindigkeitsberechnung angewandt. In der anschließenden Ergebnispräsentation entwickelte sich ein angeregter Austausch über die Ergebnisse und Beobachtungen“, so die Pressemitteilung der Schule.

Mit dem Aufbrechen von Räumen verbindet man am Gymnasium Trossingen derzeit vor allem die aktuellen Renovierungsarbeiten. „Doch gerne nutzen Lehrer auch im regulären Unterricht das Aufbrechen von traditionellen Räumen im übertragenen Sinn: So findet Fachunterricht außerhalb des typischen Klassenzimmers statt, um Praxisnähe zu fördern und die Schüler zu lebensnahem Lernen anzuregen“, so die Schule.

Das besondere Engagement des Trossinger Gymnasiums in den mathematisch-naturwissenschaftlichen MINT-Fächern zeige sich auch durch zahlreiche zusätzliche Angebote im naturwissenschaftlichen Bereich. So gibt es die Roboter-AG, die Naturwissenschaftlichen Patenschaften für Grundschulen (NaWiPat) und regelmäßige Exkursionen an die Schülerforschungszentren nach Tuttlingen oder Freiburg. Außerdem nehmen außergewöhnlich begabte Schülerinnen und Schüler an Wettbewerben im MINT-Bereich immer wieder erfolgreich teil, teilt das Gymnasium mit.