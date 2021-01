Dem Jahrbuch fehlt noch Bildmaterial

Für das neue Trossinger Jahrbuch sucht Stadtarchivar und Jahrbuch-Chefredakteur Martin Häffner noch Bilddokumente zum Jahr 2020. Bereits am 8. Februar ist Redaktionsschluss, doch die Arbeiten für die 24. Ausgabe des Trossinger Jahrbuchs schreiten gut voran.

Abgesehen vom Schwerpunkt „Corona“ mit einigen interessanten Einzelbeiträgen werden im neuen Jahrbuch über 50 zumeist reich bebilderte Beiträge zu finden sein. Über 20 Autoren griffen und greifen zur Feder. Die beliebte Publikation lebt aber auch von den zahlreichen Abbildungen. Hierfür sorgen wieder einige engagierte Fotografen.

Auch wenn eine Fülle von Text- und Bildbeiträgen schon vorliege, so Häffner: Anekdoten und Fotos aus dem Trossingen des Jahres 2020 können jetzt noch geliefert werden. Martin Häffner freut sich über jede Anregung und Zusendung. „Betreffs Kalenderjahr 2020 geht es insbesondere um die Auswirkungen der Pandemie auf das Alltagsleben. Welche Einschnitte brachten die Corona-Schutzverordnungen? Wie veränderte sich durch „Corona-Anweisungen“ das Stadtbild? Welche – mehr oder weniger kuriosen - Mund-Nase-Bedeckungen waren zu sehen?“, erläutert er.

Jeder, dessen Corona-Foto oder dessen Anekdote im neuen Jahrbuch abgedruckt wird, erhält ein Gratis-Exemplar der neuen Publikation. Zusätzlich wird unter allen Einsendern ein Extra-Preis verlost: Ein Gutschein „Trossinger Gschenkle“ im Wert von 25 Euro, einlösbar im Trossinger Einzelhandel.

Das auf gut 200 Seiten konzipierte Trossinger Jahrbuch 2020 wird wiederum von der Stadt selbst herausgegeben, aller Voraussicht nach am Mittwoch vor Ostern erscheinen, und ab Gründonnerstag, 1. April 2021 zu haben sein, zunächst am Sonderverkaufsstand auf dem Trossinger Wochenmarkt. Es wird dann auch gleich an den üblichen Verkaufsstellen erhältlich sein.

Da die Ausgabe 2019 restlos ausverkauft wurde, soll das neue Jahrbuch in einer leicht erhöhten Auflage von 550 Exemplaren erscheinen.