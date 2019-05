Vor Himmelfahrt fährt der Einkaufsbus statt am Donnerstag bereits am Mittwoch, 29. Mai. Wer mitfahren will, kann sich bis Dienstag, 28. Mai, anmelden.

Vor Fronleichnam fährt der Einkaufsbus statt am Donnerstag bereits am Mittwoch, 19. Juni. Wer mitfahren will, kann sich bis Dienstag, 18. Juni, anmelden. Anmeldung unter Telefon 01523 / 47 168 16. Das Angebot ist kostenlos. (sz)