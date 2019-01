Dauersieger Gerhard Katzke gewinnt auch in Trossingen

Die vierteilige Crosslaufserie Zollern-Schwarzwald hat mit dem Lauf auf dem Trossinger Stadiongelände einen temporeichen Ausklang gefunden. Gerhard Katzke (TSF Tuttlingen) beendete die Serie mit dem vierten Sieg. Ingo Steinert von den Tuttlinger Sportfreunden gewann bei der U 20. Auf dem Treppchen landeten Vereinskamerad Carsten Renz und Heidi Rissler von der TG Trossingen.

Mittelstrecke

Die Läufer der LG farbtex Nordschwarzwald machten auf der Mittelstrecke mächtig Dampf. Tobias Giering setzte sich sofort an die Spitze. Die Führung gab er nicht mehr ab. Er gewann in 8:23 Minuten vor Alex Hasse (ASV Horb, 9:29) und Carsten Renz (TSF Tuttlingen, 9:29) das Rennen der Männer. Bei der U 20 feierte Ingo Steinert von den Tuttlinger Sportfreunden (9:32) nach Tuningen seinen zweiten Tagessieg. Es folgten Raphael Kim (9:35) und Lukas Waidelich (10:04), die beide für die LG farbtex Nordschwarzwald starten. Zu seinem dritten Sieg eilte Philipp Kaltenmark von der TG Schwenningen (8:44) in der U 18.

Klasse Laufsport gab es auf der Mittelstrecke in den weiblichen Wettbewerben zu sehen. Bei den Frauen lief Nicole Müller (LG farbtex Nordschwarzwald, 11:04 Minuten) als Erste über die Ziellinie. Laetitia Brotz von der TG Schwenningen (12:16) war bei der U20 nicht zu halten. In der U 18 holte sich Lilli Schmitt vom TSV Rottweil (11:20) den Tagessieg.

Langstrecke

Auf dem schneebedeckten Geläuf war nach 28:39 Minuten Nils Holocher als Erster im Ziel. Der Läufer der LG farbtex Nordschwarzwald siegte vor zwei Vereinskameraden und sicherte sich den Sieg in der M 30. Doppelstarter Tobias Giering (28:47) und Axel Klumpp (29:28) gewannen die Konkurrenzen der M 35 und bei den Männern.

Das zahlenmäßig stärkste Teilnehmerfeld ging in der M 50 an den Start. Ein tempobetonter Lauf brachte nach 32:36 Minuten Dieter Förnbacher vom LT Unterkirnach den Tagessieg. Einen packenden sportlichen Zweikampf gab es auf der Langstrecke der M 55 zu sehen. Den längeren Atem hatte Gerd Haller (SG Schramberg, 36:26). Er verwies den heranstürmenden Wolfgang Werner (TG Tuningen/36:36 Minuten) auf Platz zwei. Nach einer schönen Laufleistung lief in der M 60 Karl-Heinz Buck (LT Herrenzimmern,37:07) als Erster über die Ziellinie.

Der Lauf von Gerhard Katzke (TSF Tuttlingen) war für den Betrachter eine entspannte Laufeinheit. Für ihn blieb die Stoppuhr bei 38:28 Minuten stehen. Das war Platz eins in der M 65. Er gewann damit alle vier Läufe in seiner Altersklasse.

Der Frauenlauf war auf der Langstrecke wieder eine Erfolgsgeschichte für Franziska Netzer von der TG Schömberg. Sie gewann in 36:59 Minuten. In der U 20 siegte Hanna Bächle vom LT Unterkirnach (37:45).

Einem Uhrwerk gleich lief Maria Schafbuch aus Bad Dürrheim über das selektive Gelände, beendete das Rennen nach klasse 38:19 Minuten und gewann damit dem Laufwettbewerb der W 50. Auf den weiteren Plätzen folgten Heidi Rissler von der TG Trossingen (43:22) und Bibi Czeke vom LT Unterkirnach (44:26).