Datenautobahn für jedes Haus

Die Strukturplanung für den Breitbandausbau ist in der jüngsten Sitzung des Gunninger Gemeinderates am Mittwochabend vorgestellt worden. Christiane Reich vom Planungsbüro SBK erläuterte den Gemeinderäten die weitere Vorgehensweise für den Ausbau des schnellen Internets in Gunningen.

Das Backbone-Netz bildet das Rückgrat des Glasfasernetzes und soll in einigen Jahren alle Gemeinden im Kreis Tuttlingen an das schnelle Internet anbinden. Dazu wurde die Breitbandinitiative (BIT) des Kreises Tuttlingen gegründet. Der Point of Presence (PoP) ist der Punkt, an dem die Leitungen vom kreisweiten Backbone-Netz in die Gemeinde weitergehen. „Dieser PoP ist ein Gebäude in der Größe von höchstens einer Doppelgarage“, erklärte Christiane Reich. In Gunningen soll der PoP Standort zentral, in der Nähe des Rathauses sein.

Der innerörtliche Breitbandausbau sieht so aus, dass jedes Gebäude mit einer Glasfaserleitung angefahren wird. Die Leitungen liegen in Rohrverbänden und diese Verbände werden wiederum in großen Rohren verlegt. „So erhält jedes Haus sozusagen seine eigene Datenautobahn“, sagte Christiane Reich. Entsprechend der aktuellen Planung könnte der Breitbandausbau in der Gemeinde Gunningen mit der nächsten Ausbaustufe, im nächsten Jahr, spätestens aber in 2020 starten.

Kosten lassen aufschrecken

„Der Backbone kommt von Durchhausen, führt nach Hausen ob Verena und dann nach Spaichingen weiter“, stellte Reich die Planung vor. Die Frage nach den Kosten ließ die Gemeinderäte zunächst aufschrecken, als sie hörten, dass der Breitbandausbau in Gunningen geschätzte 1,5 Millionen Euro kosten würde. Die Förderquote liegt voraussichtlich bei etwa 30 Prozent.

„Mit dem Backbone-Netz und dem Breitbandausbau wollen sich Kreis und Kommunen von gewerblichen Anbietern unabhängig machen und den Einwohnern modernen, schnellen Internetzugang ermöglichen“, so vertrat Bürgermeisterin Heike Ollech die Idee des Glasfasernetzes in Gunningen. Das Thema Kosten wurde in der weiteren Vorstellung der Planung relativiert, als es hieß, das Netz würde an einen Netzbetreiber verpachtet und so kämen die Kosten wieder herein.

Zur Frage der Nutzungsentgelte sagte Christiane Reich, dass der vorgesehene Netzbetreiber „NetCom“ mit anderen Anbietern vergleichbare Gebühren erheben werde, der Datentransfer jedoch deutlich schneller sein werde. Einzig das Thema „Haltbarkeit der Leitungen“ konnte nicht beantwortet werden, denn dazu gibt es noch keine Erkenntnisse. „Doch der Austausch einer defekten Leitung ist kein Problem“, erklärte Christiane Reich.