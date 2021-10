Das sind die neuen Lehrkräfte am Gymnasium und in der Realschule Trossingen

Am Gymnasium und der Realschule Trossingen sind mit dem neuen Schuljahr auch weitere neue Lehrkräfte begrüßt worden.

Am Gymnasium Trossingen sind es fünf neue Lehrerinnen: Mit den Fächern Gemeinschaftskunde, Wirtschaft und Ethik kommt Lydia Hannabach an das Gymnasium Trossingen. Die Fachbereiche Deutsch und Englisch verstärkt Sarah Weingarten.

Marianna Onorati ist mit den Fächern Deutsch und Italienisch an das Gymnasium Trossingen zurückgekehrt. Hier hatte sie 2020 ihr Referendariat erfolgreich abgeschlossen. Ebenfalls ein Heimspiel ist das neue Schuljahr für Deborah Fox mit Chemie und Biologie und Sandra Knaupp mit den Fächern Englisch und Italienisch, die beide zum neuen Schuljahr von ihrer Ausbildungsschule übernommen werden konnten.

Auch in der Realschule Trossingen (RST) werden im Schuljahr 2021/2022 fünf neue Kolleginnen und Kollegen Teil der Schulgemeinschaft. Mit Isabel Roth kehrt ein vertrautes Gesicht an die RST zurück. Nach ihrem Referendariat hat sie eine Stelle an der Realschule Spaichingen angetreten und unterstützt nun die RST im Rahmen einer Teil-Abordnung für ein Schuljahr im Fachbereich AES.

Nicht weniger vertraut ist dem Kollegium Christoph Maulbetsch, der nach sieben Jahren Tätigkeit an der Realschule Bad Dürrheim wieder an die alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Neben Sport und Englisch unterrichtet er das Fach Geographie. In seiner Freizeit ist er gerne in der Natur, vor allem die Waldarbeit macht ihm Freude. Seine beiden Hunde sind dabei stets an seiner Seite.

Larissa Obert kommt ganz neu an die Realschule Trossingen und unterrichtet Geschichte, Biologie, Deutsch, AES und Physik. Ihr Referendariat absolvierte sie an der Schillerschule in Spaichingen.

Unterstützung bekommen die RST auch von Jens Willi von der Musikschule Trossingen. Er kommt aus Königsfeld, ist ausgebildeter Schlagzeuglehrer und unterrichtet in diesem Schuljahr Musik in der Klassenstufe 5.

Linda Ebel ist für ein Schuljahr von der Realschule Gosheim an die Realschule Trossingen in Vollzeit abgeordnet und unterrichtet Geschichte, Gemeinschaftskunde, Geografie und Ethik. Neben der Schule spielt sie gerne Tennis und ist stolze Besitzerin einer griechischen Landschildkröte. (pm)