„Das schönste Mädchen der Welt“ im schönsten Open-Air-Kino der Stadt

Passend zum Sommer hat das Jugendreferat in Kooperation mit dem Kommunalen Kino Trossingen einen Kinoabend im Freien veranstaltet und den Stadtpark in ein Open-Air-Kino verwandelt. Mit Lichterketten, Popcorn und Getränken ließen die Jugendlichen den Abend mit Hauptdarstellerin „Roxy“ auf der Leinwand ausklingen. Der Film über „Das schönste Mädchen der Welt“ handelt von einer 17-Jährigen, die mit ihrer neuen Klasse auf Klassenfahrt geht. „Es kam schon oft die Nachfrage für ein Kino für Jüngere in Trossingen“, erläutert KoKi-Chefin Anke Weier die Auswahl des Films. Auch Jugendreferentin Vivian Storz ist erfreut über das positive Feedback der Besucher und hofft auf weitere Open-Air-Kino-Abende - auch außerhalb des Kinderferienprogramms.