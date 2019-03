„Das Leben ist Bewegung“, sagt Diabetologe Dr. Albrecht Dapp, der körperliche Aktivität als unerlässlich für die Gesundheit ansieht. Gemeinsam mit der Versehrtensportgemeinschaft Trossingen, der TG Trossingen sowie der Freiwilligen Feuerwehr und dem DRK organisiert er am 27. April die Impulsveranstaltung „Trossingen bewegt“. Sie ist auch ein Präventionsangebot.

„Trossingen bewegt“ ist die Folgeveranstaltung von „Diabetes bewegt“, die im vergangenen Jahr im Sportheim der TG Trossingen stattgefunden hat. „Jetzt wollen wir ein bisschen erweitern“, sagt Wolfgang Steuer. Von 10 bis 13 Uhr dreht sich im Feuerwehrmagazin alles um Bewegung, was „nicht Sport heißen muss“, so Dapp, der auch den Dia-Walk in Tuttlingen organisiert. Es sei schon hilfreich , die Treppe statt dem Aufzug zu benutzen oder mit dem Fahrrad statt dem Auto zum Bäcker zu fahren. „Leider sitzen die Leute heutzutage sehr viel - es ist fast eine neue Seuche“, so Dapp. „Stehpulte würden da schon einen Unterschied machen.“ Bewegungsmangel führe zu vielen Krankheiten wie Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes oder Fettwechselstörungen.

Den Teilnehmern an „Trossingen bewegt“ werden zunächst die Blutzucker- und Blutdruckwerte sowie der Puls gemessen, dann machen sie sich zu einem Drei-Kilometer-Spaziergang auf, wobei es Möglichkeiten gibt, abzukürzen. „Im Anschluss messen wir die Werte erneut“, sagt Dapp. Dabei soll bereits ein Unterschied zu sehen sein. Jeder Teilnehmer erhält sein eigenes Protokollblatt und kann sein persönliches Diabetesrisiko erfahren.

Nach einem kurzen Vortrag zum Thema „Lebensstil, Bewegung, Gesundheit“ folgt ein gemeinsames Essen (Steuer: „Ein gesundes Vesper.“), um das sich die Feuerwehr-Jugend kümmert, sowie Unterhaltung durch die tanzenden „Sugar Girls“ der TG.