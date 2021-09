Das Kaiserwässerle fließt jetzt in einen neuen Brunnentrog Der Albvereinsbrunnen „Kaiserwässerle“ fließt in einen neuen Brunnentrog

Mit einer kleinen Zeremonie hat die Trossinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins am Samstag den restaurierten Brunnen am Eschbach eingeweiht. Im Volksmund wird der Brunnen „Kaiserwässerle“ genannt.

Auf Initiative von Karl und Ralf Gruhler wurde nun der etwas in die Jahre gekommene Wasserspender restauriert. Aus einem Lärchenstamm haben sie einen neuen Brunnentrog ausgehöhlt, vor Ort aufgestellt und mit einem neuen Wasserrohr versehen. Viel Zeit und Arbeit wurden investiert. Ein in bester Handwerkskunst von Klaus Löes hergestellter Ablauf ziert jetzt den Brunnen. Auch wurde die in der Nähe stehende Sitzbank von Günter Dreher mit von Wolfgang Lienhard gespendeten neuen Sitzbrettern ausgestattet.

Dafür gab es nun von der Trossinger Albvereinsvorsitzenden Anneliese Burgbacher neben einer kurzen Dankesrede Sekt und Gebäck. 1964 wurde zum ersten Mal vom Albverein am Eschbach ein Brunnen aufgestellt. 1988 wurde dieser von Helmut Kapp erneuert.

Der Albverein-Gauvorsitzende und Trossinger Revierförster Klaus Butschle kam noch auf den Namen des Brunnen zu sprechen. Der müsste „Kaiswässerle“ oder eigentlich auch „Khaeswässerle“ heißen. Und zwar nach der hier wachsenden Weg-Malve oder Käsepappel genannt. So jedenfalls ist es auf einer kleinen Metallplatte eingraviert, die nach kurzem Suchen an einer Mauer entdeckt wurde.