Konzerte, Stadtfeste & Co: Das steht in Trossingen 2023 auf dem Programm

Volksfeste, Konzerte und Kultur: Wir geben einen ersten Überblick über die Termine 2023. Das steht im kommenden Jahr in Trossingen an. Eine Auswahl.

Filme & Alte Musik

Am 16. Januar läuft der Dokumentarfilm „Heimat Natur“ um 19.30 Uhr im Linde Saal in Trossingen. Regisseurs Jan Haft, der als einer der besten Naturfilmer der Welt gilt, ist vor Ort und wird vor dem Film ein paar kurze Worte sagen. Die Karten gibt es nur an der Abendkasse für 6 Euro oder ermäßigt für 5 Euro.

Alte Musik am Sonntagnachmittag ist am 22. Januar geboten. Von 17 Uhr bis 18.30 Uhr spielen die Studierenden des Institutes für Aufführungspraxis Kammermusik im alten Rat- und Schulhaus. Die künstlerische Leitung hat Marieke Spaans inne. Die Spendenerlöse der regelmäßigen Veranstaltung dienen dem Erhalt des Rat- und Schulhauses.

Eine Operngala unter dem Motto „Lust, Liebe & Leidenschaft“ mit den Solisten der Gesangsklassen und dem Sinfonieorchester der HfM Trossingen findet am 27. Januar statt. Um 20 Uhr erklingen im Konzerthaus Arien und Ensembles aus Oper und Operette, unter anderem aus „King Arthur“ von Henry Purcell, aus „Cosi fan tutte“ von Mozart, aus Bizets „Carmen“ und aus „Die Fledermaus“ von Johann Strauss. Vorverkauf bei allen einschlägigen Kulturticket-Vorverkaufsstellen.

Am 5. März ist Moderator Martin Seidler in Trossingen zu Gast. Unter dem Titel „Das Jahr ist ein Gedicht - Eine Lesung in vier Jahreszeiten“ wird er von Volker Höh auf der Gitarre begleitet.

Das Kirchenkonzert der Stadtmusik Trossingen findet am 19. März von 18 bis 20 Uhr un der katholischen Kirche St. Theresia statt.

Poetry Slam und Stadtfest

Die Stuttgarter Philharmoniker spielen in Trossingen. Das Konzert findet am 28. April um 20 Uhr im Konzerthaus statt. Mit dabei sind Frank Dupree und Kai Strobel. Kai Strobel konnte laut Veranstalter bereits beim Konzert im Oktober 2021 in Trossingen „abräumen“: Jubel-Stürme für den 1. Preisträger des Internationalen ARD Musik-Wettbewerbs 2019. Frank Dupree ist auch Schlagzeuger, Dirigent und Pianist, und spielte bereits in der Londoner Royal Albert Hall. In Trossingen stehen die beiden Musiker erstmals gemeinsam auf der Bühne.

Am 22. April gibt es ab 22 Uhr Poetry Slam im Kesselhaus. Hier stehen Autoren und Song-Schreiber auf der Bühne und tragen ihre Texte vor. Das Publikum darf über die Sieger abstimmen.

Das Siedlerfest findet vom 30. Juni bis zum 2. Juli statt. Beginn ist am Freitag um 17 Uhr mit dem Handwerkervesper, am Sonntag spielt zum Mittagessen spielt die Trossinger Stadtmusik. Veranstalter sind die Gartenfreunde Trossingen.

Am 1. Juli gibt das Sinfonieorchester ein Konzert. Ab 20 Uhr erklingen im Konzerthaus unter Leitung von Sebastian Tewinkel Werke aus Klassik und Spätromantik.

Das Trossinger Stadtfest findet am 24. Juni in der Trossinger Innenstadt statt. Die Veranstaltung dauert den ganzen Tag. Veranstalter ist die Stadtverwaltung Trossingen in Kooperation mit verschiedenen Vereinen und Institutionen. Zeitgleich, vom 23. Juni bis zum 25. Juni findet außerdem das Park Food Festival im Stadtpark statt.

Auch ein Termin für das nächste winterliche Schwedenfeuer steht bereits fest. Fans der langen Einkaufsnacht können sich den 1. Dezember vormerken. Beginn ist wie gewohnt um 17.30 Uhr. Mit beginn der Dunkelheit werden die zahlreichen Schwedenfeuer in der Innenstadt entzündet. Das Schwedenfeuer fand 2022 nach einer zweijährigen corona-bedingten Pause wieder statt.