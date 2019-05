Das „Hohelied der Liebe“

Der Förderverein der Trossinger Musikhochschule versteht sich stets auch als ein „Ermöglicher“ – und so hatte im Sommer das auf historische Aufführungspraxis spezialisierte Ensemble Pretiosa aus Trossinger Studierenden und Ehemaligen durch seine Unterstützung am namhaften Festival „Laus Polyphoniae“ in Antwerpen teilnehmen können. Am Sonntag, 26. Mai, 17 Uhr in der Kleinen Aula der Hochschule revanchiert sich Pretiosa mit einem Benefizkonzert zugunsten seiner Unterstützer.

Das Ensemble nennt sein Konzert „Die Töchter Jerusalems“, und es wird gesungen von Liebe, von Schmerz, von Sinnlichkeit und von Demut in Kompositionen des 17. Jahrhunderts rund um das alttestamentarische „Hohelied der Liebe“. Bereits um 16.15 Uhr stellt Fynn Liess in einem öffentlichen Einführungsvortrag das Programm vor, so eine Pressemitteilung.

Das Ensemble Pretiosa, das als „IYAP Selected Promising Ensemble 2018“ für das Antwerpener Festival ausgewählt worden war, interpretiert Hohelied-Vertonungen aus der sogenannten Düben-Sammlung in Uppsala. Kompositionen, welche die sinnliche Sprache des Textes in Werke übersetzen, die voneinander kaum unterschiedlicher sein könnten: Es findet sich sowohl Musik für den liturgischen Gebrauch, als auch Musik für den Gebrauch außerhalb des Gottesdienstes, manche Vertonungen beziehen sich auf christliche Analogien, manche setzen mit einem Augenzwinkern die Dialoge zwischen den Geliebten in Szene.

Einige der Kompositionen sind übrigens vom Ensemble Pretiosa erstmals seit über 300 Jahren wieder aufgeführt worden. So liegen etwa Paul Hainleins Chorwerk „Hör liebe Seel“, ebenso wie die Kantaten von Christian Geist und Christian Ritter bisher weder als Notenausgabe noch als Einspielung vor. Darüber hinaus erklingt Musik von Dietrich Buxtehude, zu dem J.S. Bach 1705 zu Fuß nach Lübeck gepilgert war, aber mit Crato Bütner auch ein weiterer, eher unbekannter Zeitgenosse.

Das Ensemble Pretiosa formierte sich 2017 aus Studierenden und Alumni des Instituts für Alte Musik der Musikhochschule Trossingen. Es singen Baiba Urka und Cornelia Fahrion (canto), Marlene Holzwarth (semicanto), Xuhui Du (alto), Klemens Mölkner (tenore) und Simon Hegele (basso). Den Instrumentalpart übernehmen Zeynep Coşkunmeriç (Violine), Huda Knobloch (Viola), Thomas Dombrowski (Viola da Gamba), Barbora Hulcová (Theorbe) und Fynn Liess (Cembalo und Orgel). Geschult in einer gemeinsam erlernten Musiksprache liegt der Schwerpunkt auf vergessenen Vokalwerken des 17. Jahrhunderts. Als „IYAP Selected Promising Ensemble 2018“ wurde das Ensemble unter anderem für die Wiederentdeckung von Kantaten der norddeutschen Komponisten Christian Geist und Christian Ritter ausgezeichnet, von denen auch einige am 26. Mai zu hören sein werden.