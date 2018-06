Das Gymnasium gratuliert seinen erfolgreichen Musikern

Das Gymnasium Trossingen gratuliert seinen Schülerinnen und Schülern, die am Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ teilgenommen haben. „Die Gymnasiasten haben großartige musikalische Leistungen erbracht“, freut sich die Schulleitung: Mit einer Punktzahl zwischen 21 und 25 Punkten erspielten sich alle erste Preise. Als Pianisten haben Angelo Casillo, Mélodie Duclaux, Lion Gissel und Felicitas Friedrich am Wettbewerb teilgenommen, Rahel Waczakowski mit Querflöte, Rona Siegel mit Violine, Olaya De Rios Newiger und Leonie Biani waren mit Gitarre erfolgreich, Joelle Duclaux mit Blockflöte und Maxim Lauenstein mit Gesang. Schulleiter Markus Eisele: „Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, die am Sonntag, 25. Februar, ab 18 Uhr beim Preisträgerkonzert in der Klosterkirche Oberndorf mitwirken und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb in Bietigheim-Bissingen (15. bis 18. März) erhalten haben, viel Erfolg.“ (pm)