Dem Kommentar „An die Zukunft denken“ unserer Redakteurin Sabine Felker vom 8. Juli wollen vier Gemeinderäte widersprechen. In einer gemeinsamen Stellungnahme betonen nun die SPD-Räte Dieter Görlich und Vatche Kayfedjian, der Vertreter der TNG, Simon Mayer, und Jürgen Vosseler (CDU), dass sie in Sachen Flächennutzungsplan sehr wohl zukunftsorientiert und nicht ängstlich seien.

Simon Mayer hatte in der Gemeinderatssitzung am 6. Juli dafür plädiert, den Flächennutzungsplan komplett abzulehnen, Jürgen Vosseler hatte vorgeschlagen, die Planungen bis ins kommende Jahr auf Eis zu legen. Die SPD-Fraktion hatte ihn unterstützt. Der Rat war mit deutlicher Mehrheit zum Entschluss gelangt, sich für künftige Wohngebiete selbst auf 35 Hektar festzulegen und die zweite Nordrandstraße nicht in den Flächennutzungsplan aufzunehmen, die Arbeiten am Plan aber nicht ruhen zu lassen.

An die Zukunft zu denken sei Aufgabe der Kommunalpolitik, schreiben die vier Stadträte. „Die gegenwärtigen Überlegungen und Planungen zu einem neuen Flächennutzungsplan für die kommenden Jahrzehnte gehen jedoch zu weit“, heißt es in der Stellungnahme. „Ja, die Räte sind sich noch immer uneinig – was in der Natur der Dinge liegt – weil manche auch nicht dem Bürgermeister oder der Presse gefallen müssen, sondern den Bürgern und deren Interessen.“

Görlich, Kayfedjian, Mayer und Vosseler führen aus, dass Trossingen in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum zu verzeichnen hat. „Nicht immer gesund“ sei dies gewesen. „Das Gebot der Stunde muss lauten, innezuhalten“, stellen sie fest. Zwar solle die Stadt nicht aufhören zu wachsen, doch müsse der Prozess mit allen Akteuren und der Bevölkerung abgestimmt werden. Bislang findet das ihrer Meinung nach so nicht statt.

„Ein Flächenverbrauch in den jetzt angedachten Dimensionen geht über das erträgliche Maß hinaus, nicht nur zu Lasten unserer Landwirte“, heißt es weiter in der gemeinsamen Stellungnahme. Die Flächennutzung müsse in allen Aspekten nachhaltig erfolgen, nicht nur in einem. „Der alleinige Traum vom Wachstum, der Traum, Ackerland und Erholungsgebiet in Beton und Stein zu meißeln, fruchtbaren Boden zu begraben, der ist beängstigend - nicht nachhaltig“, monieren sie.

In unserem Kommentar war die Entscheidung einiger Räte, beim Flächennutzungsplan auf die Bremse zu treten, als Ängstlichkeit ausgelegt worden. Dies weisen Görlich, Kayfedjian, Mayer und Vosseler von sich. Sie sagen: „Wir verwalten das ,Erbe unserer Väter’. Verschleudern, zugunsten grenzenlosem Wachstum, wollen wir nicht.“

Die vier Räte rechnen damit, dass die Diskussion im Gemeinderat mit einem Kompromiss enden wird. „Und ein guter Kompromiss ist nur einer, bei dem alle Beteiligten zufrieden sind.“ Auf Seiten der Verwaltung seien bislang nur zufriedene Gesichter zu sehen gewesen. „Das muss sich noch ändern. Gerade deshalb gibt es auch Stadträte, die an die Zukunft denken“, so die Stellungnahme.