Zur feierlichen Zeugnisübergabe haben sich Abiturienten des Trossinger Gymnasiums mit ihren Eltern und Lehrern am Freitagnachmittag im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus getroffen. Der stellvertretende Schulleiter Peter Armbruster begrüßte die Anwesenden – die alle in gebührendem Abstand Platz genommen hatten – und meinte, „auch für uns Lehrer ist das heute ein wichtiger Tag“.

In seinen Anmerkungen anlässlich der feierlichen Zeugnisübergabe wies Schulleiter Markus Eisele auf die verschiedenen Schwierigkeiten und Änderungen bezüglich der Corona-Pandemie hin, vieles sei anders gewesen: Terminverschiebungen, keine aushäusigen Korrekturgänge und keine Drittkorrektur, kein Prüfungskomitee von außen.

„Der Schein trügt, das Abitur ist kein Spaziergang“, so Eisele. Er erschrecke manchmal über das Phänomen, dass manche so tun, als hätten sie für das Abitur nie etwas arbeiten müssen. Lernen heißt, aus etwas Fremdem etwas Eigenes zu machen. „Das Entscheidende ist, was ihr in Kopf, Herz und Hand als Wissen, Kompetenz und Herzens- und Persönlichkeitsbildung hinaustragt.“ Manche der Schüler mussten sich das Abitur gegen viele Widerstände wie Sprache, Krankheit, familiäre und kulturelle Rollenmuster erkämpfen, manche kommen aus Kriegsgebieten, so Eisele. Er gratulierte den Abiturienten aufs Herzlichste und dankte den Eltern für die jahrelange Erziehungspartnerschaft, auch den Kollegen.

Es sei keine einfache Zeit für die Schüler gewesen, allein zuhause und online zu lernen, betonte Bürgermeister Clemens Maier. Doch offensichtlich hätten sie diese Erschwernis gut überstanden und den Weg in die Selbständigkeit geschafft. Mit dem Abitur seien sie gut gerüstet. Doch nicht nur einen Beruf zu haben sei wichtig, es zählten im Leben auch die sozialen Aspekte. Und so leitete Maier auf die Übergabe des Sozialpreises der Stadt Trossingen über, den er an Maria Kirschning überreichte mit den Worten: „Es gibt Menschen, die für andere da sind, die anpacken, wo es notwendig ist“.

Fotos der Schulzeit und Studienfahrten zeigten Hanna Tobjinski und Niro Chandran. Die feierliche Zeugnisübergabe umrahmten musikalisch Marina Behrens und Maxim Lauenstein. Die Abiturienten in vier verschiedenen Kursen wurden anschließend nacheinander auf die Bühne gebeten und ihnen ihre Zeugnisse sowie Preise und Belobigungen überreicht.

Die vier besten Schüler Daniel Scherle, Mustafa Kilic, Sina Voßeler und Jana Zöld erhielten von der Dr.-Hans-Messer-Stiftung Stipendien. Der Scheffelpreis wurde Luisa Messner zugesprochen. Weitere Preise erhielten: Daniel Scherle, Mustafa Kilic, Sina Voßeler, Jana Zöld, Hanna Tobjinski, Vanessa Prudlik, Gabriel Sperling, Maide Yelmen. Lob wurde ausgesprochen an: Marina Behrens, Jonas Honold, Felix Lünsmann, Katharina Birk, Alexander Schmidt, Maria Kirschning, Daniel Weinacker, Moritz Feiler, Luisa Messner, Miriam Muresan, Nirojan Chandran, Maxim Lauenstein, Erik Schall, Aleyna Bayhan, Jonas Scheffler und Cornelia Kruse.