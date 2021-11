Daniel Ehler holt die Kohlen aus dem Feuer

Der KSV Trossingen setzt die Siegesserie in der Ringer-Landesliga fort und bezwingt den bis dato ungeschlagenen RSV Benningen zu Hause in der Fritz-Kiehn Halle mit 17:16. Die Entscheidung fiel im letzten Kampf.

Ex-Oberligist RSV Benningen stellte bestmöglich auf. Nur die Klasse bis 57 kg konnten die Benninger nicht besetzen. Im Vorfeld war klar, es würde auf jeden Ringer und jeden Punkt ankommen. Der Kampfverlauf bestätigte dies. Obwohl die 3Gplus-Regel (geimpft/genesen oder PCR-Test) galt, kamen viele Zuschauer.

Im ersten Schlüsselkampf im Schwergewicht bis 130 kg griechisch-römisch trafen die noch unbesiegten Marvin Grosch und Achim Vollmer aufeinander. Der Trossinger gab in der ersten Runde im Bodenkampf Punkte ab, verkürzte aber den Rückstand auf 2:3. Nach der Pause zwang Grosch den Benninger aufgrund Passivität in die Bodenlage und glich aus. 55 Sekunden vor Schluss ging Vollmer wieder in Führung, als er den Trossinger aus dem Ring schob. Doch der eigentlich schon erschöpfte Grosch brachte wenige Sekunden vor Schluss den Kontrahenten aus dem Gleichgewicht und fuhr den 5:4-Siegpunkt ein.

In den folgenden Kämpfen erarbeitete sich der RSV Benningen einen kleinen Vorsprung. Mit einer 16:13-Führung gingen die Gäste in den letzten Kampf. Trossingens Daniel Ehler musste, wie schon gegen Münster-Remseck, den Kampf drehen. Um ein Unentschieden zu erzielen hätte ein Punktesieg mit mindestens acht Wertungspunkten ausgereicht. Für einen Sieg musste Ehler den Kampf jedoch vorzeitig per Schultersieg oder technischer Überlegenheit gewinnen. Ein so deutlicher Erfolg war gegen Ex-Oberligaringer Krzysztof Banczyk nicht zu erwarten. Doch Ehler, angefeuert von den Fans, seinen Mannschaftskollegen und Trainer Yan Ceaban, warf alles in die Waagschale.

Bereits nach einer Minute konnte Ehler durch einen spektakulären Suplex die ersten Punkte sammeln. Am Ende der ersten Runde führte er mit 5:0. Bis zum Gesamtsieg der Trossinger fehlten Ehler nun noch zehn Wertungspunkte oder ein Schultersieg. Kurz nach der Pause gab es die Sensation: Daniel Ehler konterte den ersten Angriff des Benningers und schulterte ihn und wurde anschließend von seinem Team gefeiert - wieder einmal.

Mit dem Sieg setzt sich Trossingen als Tabellenführer ab und kämpft am kommenden Samstag, 20. November, 18 Uhr, im letzten Kampf der Vorrunde gegen die Regionalligareserve AB Aichhalden II, in Aichhalden.