„Dancing Fever“ ist eine Zeitmaschine

Voll besetzt, voll guter Laune: So hat das Trossinger Konzerthaus ausgesehen, als am Freitagabend die ABBA-Tribute-Show stattfand. Die Musikgruppe Dancing Fever trat auf und drehte die Zeit zurück.

„Lassen Sie sich entführen in die Welt der 70er“, hieß es. Gerne ging das Publikum mit auf diese Reise der Musik. Von „Waterloo“ bis „Honey, Honey“ war alles dabei, was die wilden 70er-Jahre und ABBA boten. Dementsprechend war auch Dancing Fever gekleidet - ausgefallen und bunt begeisterten sie das Publikum. Florian Casper Seibel spielte am Keyboard, Sebastian Gurgel war an der E-Gitarre zugange. Gesang der Spitzenklasse boten die Frontfrauen Nadine Kühn und Alexandra Gehrmann. Gekleidet in hohe silberne Stiefel performten sie ihre Choreografien zu den damaligen Hits. „Wir möchten euch auf eine kleine und gemütliche Reise durch die Welt von ABBA mitnehmen“, kündigten die Musiker an und hielten Wort: Sie nahmen das Publikum mit. Gemeinsam zu tanzen und zu singen war das Anliegen der Band. So klatschten und sangen die Trossinger, was das Zeug hielt. Durch blauen, grünen, gelben oder lila Lichternebel kam Disko-Stimmung auf.

„Und damit wir jetzt etwas runterkommen, gibt es auch einen etwas ruhigeren Song“, kündigte Sebastian Gurgel an. „Chiquitita“, der Song, der einst für die Unicef-Hilfsorganisation geschrieben wurde, sorgte für diese Ruhe. Noch heute wird das durch ihn ersungene Geld an die Unicef gespendet.

Tanzen bis zum Umfallen

Dann war Rock’n’Roll angesagt. „Was ist für euch das Wichtigste im Leben?“, wollte Nadine Kühn wissen. Einstimmige Antwort der Trossinger: „Money, Money“. Das schwäbische Klischee war damit mal wieder erfüllt und es wurde losgerockt.

Nach der Pause konnte sich das Publikum schließlich kaum mehr auf den Sitzen halten – nicht, weil es etwa zu unbequem geworden war, sondern weil jeder mittanzte: Hüften schwingen, mitklatschen, mitsingen.

Die Zeitmaschine hatte die Zuschauer jetzt endgültig rund 50 Jahre zurückversetzt. Als Romantik gefragt war, zückten die Leute ihre Handys und winkten damit. Dancing Fever zeigte sich hocherfreut über das Publikum und seine Motivation.

Zum Abschluss fanden die ABBA-Nachahmer den wohl passendsten Schluss-Song: „Thank You for the Music“. Denn was wäre der Abend ohne Musik gewesen? Deshalb: „Danke für die Musik, danke Trossingen, danke ABBA“, verabschiedete sich Sebastian Gurgel.