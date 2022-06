Gekracht hat es am Sonntag in der Litschlesstraße in Trossingen an der Kreuzung zur Wagnerstraße. Ein 39-jähriger in seinem Dacia war dort gegen Mittag aus Richtung Bethel unterwegs, als er an der Kreuzung zur Litschlesstraße gegen den Twingo einer 57-Jährigen stieß, die Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Insassen blieben unverletzt. Den Gesamtschaden des Unfall beziffert die Polizei auf rund 20 000 Euro.