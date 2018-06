Dachstuhlbrand verursacht 200 000 Euro Schaden

Heulende Feuerwehrsirenen und meterhohe Rauchschwaden: Ein Dachstuhlbrand an einer Doppelhaushälfte, zu dem es am Dienstag, kurz vor 13 Uhr, in der Goldenbühlstraße in Trossingen gekommen ist, hat nach ersten Schätzungen einen Sachschaden in Höhe von etwa 200000Euro gefordert. Personen wurden nicht verletzt. Im Laufe des Dienstagvormittags waren an einem Flachdach-Anbau des Gebäudes Dachdeckarbeiter mit dem Verschweißen von Bitumenbahnen zur Abdichtung des Flachdaches beschäftigt.

Kurz vor der Mittagspause der Arbeiter und von diesen zunächst unbemerkt hat sich vermutlich beim Umgang mit den offenen Flammen eines Bitumen-Schweißgerätes ein kleiner Brandherd beziehungsweise ein Glutnest am Übergang des angebauten Flachdaches zum Satteldach des Hauptgebäudes gebildet. Während die Arbeiter ihre Pause in einem Fahrzeug vor dem Gebäude verbrachten, wurde der zunächst kleine Brandherd am Übergang zum Hauptdach größer und entzündete den Dachstuhl. Zu dieser Zeit waren die Bewohner außer Haus.

Ein Nachbar entdeckte den Brand und verständigte die Feuerwehr. Zusammen mit vier Rettungsfahrzeugen des DRK rückte diesemit fünf Fahrzeugen und 30 Mann aus und leitete sofort Löschmaßnahmen ein. Die Wehrmänner konnten zwar verhindern, dass sich das Feuer einen Weg in die unteren Stockwerke bahnte, den Dachstuhl vermochten sie jedoch nicht mehr zu retten.

An dieser Haushälfte entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 150 000 Euro. Das Haus ist durch den Brand- und Löschwasserschaden derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen privat unter. Durch die Flammen wurde auch der Dachstuhl der Nachbarhaushälftebeschädigt. Der hierbei entstandene Schaden beläurt sich auf etwa 50000 Euro. Nach erster Einschätzung blieb diese Hälfte mit Einschränkung bewohnbar. (pz)