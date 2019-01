Crosslauf in Trossingen

Die 42. Crosslauf-Serie Zollern-Schwarzwald wird am Samstag in Trossingen mit dem vierten Lauf abgeschlossen. Die Veranstaltung findet ab 13 Uhr am Stadion statt.

Der dritte Lauf in Tuningen hatte in der Cup-Wertung erste Vorentscheidungen gebracht. Beim Finale in Trossingen bietet sich für einige Athleten die Gelegenheit, nochmals zu punkten um so die Rangfolge auf den Treppchenplätzen noch zu beeinflussen. Einige Läufer werden sicher die Gelegenheit wahrnehmen, um mit einem flotten Lauf die Vorbereitung auf die am 9. Februar in Stockach stattfindenden Baden-Württembergischen Crosslauf-Meisterschaften einzuläuten.

Der Zeitplan: 13 Uhr: Mittelstrecke, Männer, Frauen, M/W U18 und U20. - 13.15 Uhr: M/W U10. - 13.30 Uhr: M/W U12. - 13.45 Uhr: M/W U14. - 14 Uhr: M/W U16. - 14.15 Uhr: Langstrecke, Männer, Frauen, M/W U20, M/W U18.

Der Start erfolgt auf der Wiese im Trossinger Stadion vor der Fritz-Kiehn-Halle. In dieser Halle befinden sich auch Umkleide- und Duschmöglichkeiten. Auch die Siegerehrung findet in der Fritz-Kiehn-Halle statt. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn möglich.