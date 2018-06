Cross-Lauf-Serie endet in Trossingen

Auf die TG Trossingen ist Verlass, weiß man in der Leichtathletik-Region Süd. Deshalb richtet der Verein am Samstag, 26. Januar, nun schon zum achten Mal einen Lauf der Landesoffenen Cross-Lauf-Serie Schwarzwald-Zollern aus. Dieses Mal ist es sogar der Schlusslauf.

Nicht über Stock und Stein, aber doch über Rasen und Hügel gehen die Strecken – von den Kurzstrecken für Schüler (900 Meter) bis zur Langstrecke für Jugendliche und Erwachsene (8000 Meter) – wieder durch das Trossinger Fritz-Kiehn-Stadion. Die Wettläufe beginnen um 13 Uhr. Da die TG Trossingen diesmal die letzte Veranstaltung der Serie – nach Pfohren, Unterkirnach und Deißlingen – organisiert, wird die Siegerehrung besonders umfangreich werden.

Auch sonst erwartet die TG zur Schlussveranstaltung der Serie möglicherweise noch etwas mehr Teilnehmer als im vergangenen Jahr, wo es über 300 waren. „Außerdem“, so TG-Vorsitzender Hermann-Josef Dahmen, „sind wir, etwa im Vergleich zu Unterkirnach, zentral gelegen, so dass uns auch Sportler aus dem Bereich Zollern gut erreichen können.“

Ein eingespieltes Team

Die Veranstaltungen der Serie werden in der Leichtathletik-Region Süd in Baden-Württemberg jedes Jahr neu vergeben. Während aber die anderen Ausrichter häufig wechseln, ist die TG Trossingen quasi immer schon gesetzt, erzählt Hermann-Josef Dahmen. Denn inzwischen ist klar, dass die TG ein eingespieltes Team zu bieten hat, in dem Mitglieder weit über die Leichtathletik-Abteilung hinaus aktiv sind, und dass das Fritz-Kiehn-Stadion ein ideales Gelände für einen Cross-Lauf darstellt, weil das Wiesengelände eine abwechslungsreiche Strecke mit flachen und hügeligen Teilen bietet.

Wie das Wetter Ende Januar sein wird, kann derzeit naturgemäß noch nicht vorhergesagt werden. In dieser Jahreszeit sind alle möglichen Bedingungen drin: „Das ist der Reiz der Geschichte“, findet jedenfalls Dahmen, „die Teilnehmer sind auf alles vorbereitet: Matsch, Schnee, Eis.“ Die TG hat auch schon mal die Strecke mit einem Schneepflug räumen lassen müssen. In den vergangenen Jahren war das Wetter aber eher mild. (fawa)