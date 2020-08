„Covid-19 hat meine Zukunftspläne zerstört“

Das diesjährige Abitur ist alles andere als gewöhnlich gewesen: Fernunterricht, keine Lerngruppen in persona und auch kein klassischer Abiball. Ob die Corona-Pandemie auch in der Zukunftsplanung der Abiturienten etwas durcheinanderwirbelt und wie diese aussieht, hat unsere Mitarbeiterin Mai Saito hat bei drei Abiturienten des Gymnasiums Trossingen nachgefragt.

„Einerseits hat es mir Covid-19 einen erheblichen Vorteil gebracht, da ich eine längere Vorbereitungszeit für das Abi hatte. Aber andererseits hat es meine Zukunftspläne zerstört.

Mein eigentlicher Plan war es, nach meinem Abi nach Australien zu gehen. Doch aufgrund der Terminverschiebungen musste ich meinen Flug stornieren und noch letzte Prüfungen hinter mich bringen. Jetzt - mit meinem Abi in der Tasche - sehen meine Pläne anders aus. Um meinen größten Traum zu verfolgen, habe ich mich für das Medizinstudium beworben und warte auf eine Antwort. In der Zwischenzeit genieße ich die heißen Sommertage und verbringe Zeit mit meinen Freunden.“

Maide Yelmen

„Nach zwölf Jahren klar strukturiertem und fest vorgegebenem Alltag stehe ich nun mit dem Abitur vor der Qual der Wahl: Möchte ich in die Wirtschaft oder macht mich doch das Medizinstudium glücklich? Um diese Frage endgültig zu klären, habe ich vor, in den nächsten Monaten einige Praktika anzutreten, die mir Einblicke in mögliche Berufe gewähren. Ich hoffe, dass ich dadurch zu einer ausgereiften und eindeutigen Wahl eines Studiengangs komme und damit den richtigen Weg für meine Zukunft einschlage.

Die letzten Monate waren für alle Abiturienten turbulent und manchmal ziemlich verwirrend. Die Unklarheit hat uns vor allem am Anfang der Pandemie verunsichert. Durch das Verschieben der schriftlichen Prüfungen denke ich jedoch, dass für uns kein großer Nachteil entstanden ist. Vielmehr hatten wir durch das Verschieben des Abiturs und das Ausfallen des Präsenzunterrichts deutlich mehr Zeit, uns auf die schriftlichen Prüfungen vorzubereiten. Dennoch hat der persönliche Austausch mit meinen Mitschülern sowie den Lehrern in dieser Zeit gefehlt und es war schwierig, die Spannung und die Motivation zu halten.“

Daniel Scherle

„Eigentlich bin ich fest davon ausgegangen, dass ich direkt nach dem Abitur erstmal gar nichts machen muss. Nach acht Jahren am Gymnasium Trossingen und zwölf Jahren Schule gibt es ja durchaus Anlass zum Feiern und Entspannen. Ganz bewahrheitet haben sich diese Pläne allerdings nicht. Ich möchte nicht behaupten, dass die Zeit nach dem Abitur stressig ist, aber die Bewerbungen für einen Studienplatz und die dafür vorausgesetzte Praktikumsstelle sind doch mehr Arbeit als ich angenommen hatte. Ist das aber geschafft, ist mein Zeitplan für die Zukunft recht konkret: Den Rest der Ferien genießen, in Urlaub fahren, das Vorpraktikum absolvieren und dann hoffentlich am Anfang November mein Luft- und Raumfahrttechnik-Studium in Stuttgart antreten. Ich hoffe, dass sich die Situation bis dahin soweit gebessert hat, dass ich die ersten Vorlesungen auch persönlich und nicht nur online erleben darf.“

Moritz Feiler